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中職／悍將主場看球體驗再升級 場均進場人數續拚破萬

聯合報／ 記者葉姵妤／台北即時報導
富邦悍將啦啦隊Fubon Angels下午舉行開季媒體發佈會，韓籍成員李雅英（前排右至左）、李珠珢、朴星垠一同合影。記者林伯東／攝影 林伯東
富邦悍將啦啦隊Fubon Angels下午舉行開季媒體發佈會，韓籍成員李雅英（前排右至左）、李珠珢、朴星垠一同合影。記者林伯東／攝影 林伯東

富邦悍將2026年在各方面都打造全新風貌，如同新球季的口號一樣，「不一樣了！」包括主場新莊棒球場也持續升級，領隊陳昭如期許，今年主場觀眾人數能再提升，「希望新莊和整體的進場人數都創新高。」

悍將隊為提供球迷更佳的看球體驗，今年針對新莊棒球場再進行改善，包括增設外野應援舞台，同時內野隱形護網換新且加高，增加防護範圍，提供球迷更安全的看球環境。另外每場主場賽事，無論平、假日，Fubon Angels都至少會有一名韓援現身應援。

富邦悍將啦啦隊Fubon Angels下午舉行開季媒體發布會，韓籍成員李晧禎（右）從富邦育樂總經理陳昭如（左）手中接下印有背號的隊服。記者林伯東／攝影
富邦悍將啦啦隊Fubon Angels下午舉行開季媒體發布會，韓籍成員李晧禎（右）從富邦育樂總經理陳昭如（左）手中接下印有背號的隊服。記者林伯東／攝影

去年悍將隊新莊主場加上台北大巨蛋，60場主場賽事，每場平均吸引10653名球迷進場，較前一年成長45.79%。悍將隊領隊陳昭如表示，希望今年場均觀眾人數也可以持續破萬，且比去年更成長，「雖然新莊球場的內野最多就是8千人，但希望新莊和整體的場均都能超過去年。」

今年悍將隊目前共有6場大巨蛋主場賽事，陳昭如指出，大巨蛋主題日的卡司和表演內容都很值得期待，依照目前門票的銷售狀況，對於今年場均進場人數再提升，看起來十分樂觀。

大巨蛋

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