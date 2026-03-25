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中職／悍將5韓援同台亮相 李珠珢「太久沒見大家」緊張落淚

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中職／悍將5韓援同台亮相 李珠珢「太久沒見大家」緊張落淚

聯合報／ 記者葉姵妤／台北即時報導
富邦悍將啦啦隊Fubon Angels下午舉行開季媒體發佈會，韓籍成員李雅英（右至左）、李晧禎、李珠珢、南珉貞、朴星垠一同合影。記者林伯東／攝影
富邦悍將啦啦隊Fubon Angels下午舉行開季媒體發佈會，韓籍成員李雅英（右至左）、李晧禎、李珠珢、南珉貞、朴星垠一同合影。記者林伯東／攝影

富邦悍將今天舉辦「Fubon Angels開季發佈會」，5名韓籍成員李珠珢李雅英南珉貞朴星垠李晧禎一同亮相，5人也分別用「全中文」向現場的球迷和媒體打招呼，「珠珠寶貝」李珠珢甚至緊張得講到落淚。

人氣韓援李珠珢今年不僅續留悍將隊，應援場次也將比去年更多，今天在季前活動與球迷見面，拿起麥克風用中文打招呼時，緊張到講著講的就落下淚來，邊講邊拭淚，「很高興看到你們，一起度過新賽季，希望大大多多期待，謝謝你們來看我，我愛你們。」

在活動後，李珠珢冷靜下來後直言回應大家的關心，「沒事的，沒事的。」她提到，自己其實不容易那麼緊張，但因為太久沒有見到大家，在台上時講到手在發抖。

今年他在悍將隊的應援，還有她過去在韓職起亞虎應援時的好友朴星垠加入，李珠珢表示，自己一開始當啦啦隊時，星垠姊姊就在她旁邊，「沒想到現在可以一起在Fubon Angels，很開心。」

朴星垠今天因長針眼，罩著右眼出席，她透露，自己的眼睛狀況已在復原中，「很謝謝富邦給機會，會好好努力，呈現給大家最好的一面。」

李雅英在悍將隊應援邁入第3年，今年接下Fubon Angels國際組組長一職，她提到，今年是第一次有5位韓援一起，「要當有趣的姊姊，帶領大家趕快適應環境，我會趕快變成熟的。」她也用中文表示：「今年我會不忘初衷，繼續努力。」

同樣來台第3年的南珉貞，更是一開口就用台語打招呼，她透露，自己的台語是「南朋友」們教的，接著用中文表示：「我來這裡第3年，大家可能沒有新鮮感了，但是沒關係，我相信在家人之間，信任感跟安心感是最重要的。」她也表示，會繼續用笑容跟大家打招呼。

李晧禎也在今年重新回到悍將隊，她形容，回到熟悉的新莊球場、跳著熟悉的動作，就像「回到家」一樣，「謝謝富邦再次邀請我、給我機會，我們球場見！」

富邦悍將啦啦隊Fubon Angels下午舉行開季媒體發佈會，Fubon Angels一同合影。記者林伯東／攝影
富邦悍將啦啦隊Fubon Angels下午舉行開季媒體發佈會，Fubon Angels一同合影。記者林伯東／攝影

富邦悍將啦啦隊Fubon Angels下午舉行開季媒體發佈會，韓籍成員李雅英（前排右至左）、李珠珢、朴星垠一同合影。記者林伯東／攝影
富邦悍將啦啦隊Fubon Angels下午舉行開季媒體發佈會，韓籍成員李雅英（前排右至左）、李珠珢、朴星垠一同合影。記者林伯東／攝影

富邦悍將啦啦隊Fubon Angels下午舉行開季媒體發佈會，富邦育樂總經理陳昭如（前排中）與Fubon Angels一同合影。記者林伯東／攝影
富邦悍將啦啦隊Fubon Angels下午舉行開季媒體發佈會，富邦育樂總經理陳昭如（前排中）與Fubon Angels一同合影。記者林伯東／攝影

李晧禎 南珉貞 李珠珢 李雅英 朴星垠 富邦悍將

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