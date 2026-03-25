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中職／自稱「彎彎職棒球員」遭炎上！林益全：一起為棒球努力

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中職／自稱「彎彎職棒球員」遭炎上！林益全：一起為棒球努力

聯合新聞網／ 綜合報導
「神全」林益全。 聯合報系資料照
「神全」林益全。 聯合報系資料照

中華職棒名將「神全」林益全近日又陷入爭議，他在社群平台抖音開直播，自介是簡體中文「彎彎職業棒球員神全開講」，遭大批網友炎上。

林益全去年因出版新書《All in全力出擊：林益全的球心之道》，內容提到前隊友，引發不少球迷批評。季後被統一獅隊戰力外後，選擇加入中國城市棒球聯賽上海大正龍隊，尋求延續球員生涯，又引發部分球迷不滿。

林益全除了球員身分之外，也積極經營社群平台，受到網友議論。近期在抖音上自稱「彎彎職業棒球員」，有網友在Threads不滿表示，「中國人少來玷污棒球」、「可憐的咖，不要回台灣了」、「林哲瑄對不起」、「林益全的成績也是中職一代神獸，該不會被自己弄得晚節不保」。

不過也有部分網友認為林益全只是為了養家餬口，或是想要延續球員生涯。林益全也在Threads上回覆網友，「呵呵」、「加油！一起為棒球努力」、「我會好好推廣到各地，等我成功那天，一定要好好回頭支持我，拜託了」。

林益全 中華職棒

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