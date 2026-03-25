中職／Fubon Angels不一樣了！ 領隊喊全面升級：我們是27本柱

富邦悍將隊迎接新球季，今天舉辦「Fubon Angels 開季發佈會」 ，包含李珠珢、李雅英、南珉貞、朴星垠、李晧禎等韓籍成員，27名女孩穿上全新隊服全員亮相，同時公布年度主視覺，也宣布新任大隊長由潔米擔任。

富邦悍將領隊陳昭如指出，今年悍將隊喊出年度口號「BLUE POWER #不一樣了」，在球隊戰力、陣形、教練團都有所改變之外，啦啦隊Fubon Angels也全面升級，她並直呼：「我以Fubon Angels和應援團為榮。」

陳昭如表示：「Fubon Angels一直是中職最受歡迎、最有流量的啦啦隊。」而外界常以「三本柱」、「四本柱」來稱呼Fubon Angels的外籍戰力，但陳昭如表示：「今年我們有27本柱，每一位都是最重要的。」

陳昭如同時揭曉，今年悍將主場新莊棒球場應援舞台再升級，除了在外野增加應援舞台，內野的應援區也全面加長，另一大亮點則是，無論是平日或假日賽事，「每場比賽都會有韓援和富邦最強成員跟大家一起應援。」