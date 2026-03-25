快訊

家長人呢？桃機二航廈赫見男童笑嘻嘻跳下防墜網 消防急出動救人

中職／自稱「彎彎職棒球員」遭炎上！林益全：一起為棒球努力

李貞秀稱「高虹安拿柯文哲700萬」 民眾黨認定嚴重破壞名譽將裁處

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／Fubon Angels不一樣了！ 領隊喊全面升級：我們是27本柱

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
Fubon Angels合照。截圖自Fubon Angels粉絲團
Fubon Angels合照。截圖自Fubon Angels粉絲團

富邦悍將隊迎接新球季，今天舉辦「Fubon Angels 開季發佈會」 ，包含李珠珢、李雅英南珉貞、朴星垠、李晧禎等韓籍成員，27名女孩穿上全新隊服全員亮相，同時公布年度主視覺，也宣布新任大隊長由潔米擔任。

富邦悍將領隊陳昭如指出，今年悍將隊喊出年度口號「BLUE POWER #不一樣了」，在球隊戰力、陣形、教練團都有所改變之外，啦啦隊Fubon Angels也全面升級，她並直呼：「我以Fubon Angels和應援團為榮。」

陳昭如表示：「Fubon Angels一直是中職最受歡迎、最有流量的啦啦隊。」而外界常以「三本柱」、「四本柱」來稱呼Fubon Angels的外籍戰力，但陳昭如表示：「今年我們有27本柱，每一位都是最重要的。」

陳昭如同時揭曉，今年悍將主場新莊棒球場應援舞台再升級，除了在外野增加應援舞台，內野的應援區也全面加長，另一大亮點則是，無論是平日或假日賽事，「每場比賽都會有韓援和富邦最強成員跟大家一起應援。」

李晧禎 南珉貞 李雅英

延伸閱讀

中職／備戰職棒新賽季 富邦悍將BLUE POWER 不一樣了

中職／熱身賽各隊養成球員成績單揭曉 多位新面孔蓄勢待發

中職／悍將主場開幕戰羅力、神犬萊芙來開球 Fubon Angels全員到齊

中職／抵台大量熱情粉絲接機 李珠珢：有很多好久沒見的朋友

相關新聞

中職／Fubon Angels不一樣了！ 領隊喊全面升級：我們是27本柱

富邦悍將隊迎接新球季，今天舉辦「Fubon Angels 開季發佈會」 ，包含李珠珢、李雅英、南珉貞、朴星垠、李晧禎等韓籍成員，27名女孩穿上全新隊服全員亮相，同時公布年度主視覺，也宣布新任大隊長由潔米擔任。

中職／自稱「彎彎職棒球員」遭炎上！林益全：一起為棒球努力

中華職棒名將「神全」林益全近日陷入爭議，他在社群平台抖音開直播，自介用簡體中文打上「彎彎職業棒球員神全開講」，遭大批網友炎上。

Fubon Angels開季亮相 朴星垠加盟、李晧禎回歸組最強「5本柱」

富邦悍將啦啦隊Fubon Angels下午舉行開季媒體發布會，宣布新球季陣容與應援規畫，並公布今年球季全新制服及年度主視覺。本季韓籍成員李雅英、南珉貞、李珠珢續約，去年離隊的李晧禎正式回歸，新韓籍成員「金星女神」朴星垠首度亮相，組成話題十足的「富邦5本柱」。

謝國城盃少棒／賴鴻誠之子賴品睿登板 教頭看好成長

桃園中平賴品睿是職棒球員賴鴻誠的兒子，今天在謝國城盃少棒賽登板投球，為全國正式賽首度登板，中繼1.1局無失分，總教練李國...

謝國城盃少棒／桃園中平搶勝 王廷緯責任感重2安2打點

謝國城盃少棒賽桃園中平今天與彰化東山交手，投打發揮以11比0、4局搶勝；桃園中平強調團隊不求個人主義，王廷緯有責任感，單...

湖口鄉樂活運動館開工總經費4.1億元 李洋今出席動土典禮

為打造優質多元的運動環境，運動部部長李洋今天親赴「新竹縣湖口鄉樂活運動館新建工程」開工動土典禮。本案總經費約4.1億元，其中運動部核定補助1億元，預計於116年12月完工，完工後將提供湖口鄉及鄰近地區民眾安心使用的多功能運動館，同時也造福週邊的職工族群。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。