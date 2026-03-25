謝國城盃少棒／賴鴻誠之子賴品睿登板 教頭看好成長

桃園中平賴品睿是職棒球員賴鴻誠的兒子，今天在謝國城盃少棒賽登板投球，為全國正式賽首度登板，中繼1.1局無失分，總教練李國強稱讚賴品睿有想法、吸收能力快，看好未來成長。

115年謝國城盃少棒賽桃園中平今天與彰化東山國小交手，桃園中平比賽前半段就把比分拉開，2局打完11比0領先，桃園中平3局上換上左投賴品睿登板投球，投1.1局被敲出1支安打，投出2次三振、無失分；桃園中平終場以11比0、4局搶勝。

賴品睿是中職富邦悍將隊投手賴鴻誠的兒子，今天是全國正式賽首度登板，桃園中平總教練李國強表示，賴品睿的球齡不算長，去年7月才正式加入體育班正規棒球訓練，但吸收能力很快。

李國強表示，賴品睿其實很早就為了想要打球到中平，但一直跟爸爸說還沒有準備好，直到去年7月才正式報考體育班，賴品睿很聰明、也很有想法，知道自己想要什麼，爸爸都很支持。

李國強表示，賴品睿的腳程很快，加入球隊進步很多，一開始雖然也有很多不懂的，但隊友都會幫忙提醒，今天首度在全國正式賽登板，一步一步慢慢來，本身具備好的爆發力，相信球速也會越來越提升，目前看起來投打方面都有不錯的能力。