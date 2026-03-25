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謝國城盃少棒／桃園中平搶勝 王廷緯責任感重2安2打點

中央社／ 台北25日電
115年謝國城盃少棒賽桃園中平25日與彰化東山交手，以11比0、4局搶勝，桃園中平王廷緯（圖）有責任感，單場2安打、2打點帶頭衝，扮演稱職隊長角色。中央社 中央通訊社
115年謝國城盃少棒賽桃園中平25日與彰化東山交手，以11比0、4局搶勝，桃園中平王廷緯（圖）有責任感，單場2安打、2打點帶頭衝，扮演稱職隊長角色。中央社 中央通訊社

謝國城盃少棒賽桃園中平今天與彰化東山交手，投打發揮以11比0、4局搶勝；桃園中平強調團隊不求個人主義，王廷緯有責任感，單場2安2打點、也分享經驗給隊友，扮演稱職隊長角色。

115年謝國城盃少棒賽桃園中平今天1局下靠著失誤、王廷緯、李星廷接連安打先馳得點，再靠著邱雍捷、謝菖祐接連安打再添分數，2局下再起攻勢，單局8安、3保送，一口氣攻下8分、奠定勝基。

桃園中平總教練李國強表示，前面幾場攻擊狀況沒有預期內，第2場對屏東大平有超過10個殘壘吞敗，小朋友也很自責，但這都是過程，雙敗的賽制還有機會，鼓勵球員想辦法調整、把握機會，昨天對台南的比賽打擊慢慢串聯。

李國強也強調，球隊一直強調團隊，本身不需要有特別的球員，不需要有個人主義太過強烈的球員，學長帶學弟，這次陣中有4名五年級的球員，相信透過這次比賽累積，之後可以帶回去分享、銜接給同學。

儘管落入敗部，但李國強對球隊有信心，投手群穩定、單場失分不會太多，只要打擊有發揮，想要贏球就不會有太大的問題。

桃園中平隊長王廷緯單場2安2打點，他表示前面幾場狀況不好，目前在台東大學打球的哥哥有告訴他調整的方法，收到不錯的成效。

王廷緯責任感重，自責對屏東比賽先發投球挨轟害球隊輸球，但還是對投球比較有信心，他提到升上六年級又是隊長，責任感要更大，希望可以用好表現帶領隊友，也會分享經驗給隊友和學弟；王廷緯的偶像是美職球星塔提斯（Fernando Tatis Jr.），欣賞他打擊力量好。

屏東 台東大學

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