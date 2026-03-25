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湖口鄉樂活運動館開工總經費4.1億元 李洋今出席動土典禮

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
典禮現場進行敬天祈福祭祀儀式。圖／運動部提供
典禮現場進行敬天祈福祭祀儀式。圖／運動部提供

為打造優質多元的運動環境，運動部部長李洋今天親赴「新竹縣湖口鄉樂活運動館新建工程」開工動土典禮。本案總經費約4.1億元，其中運動部核定補助1億元，預計於116年12月完工，完工後將提供湖口鄉及鄰近地區民眾安心使用的多功能運動館，同時也造福週邊的職工族群。

李洋表示，新竹縣推動全民運動有成，希望未來這個運動館設置後，大家可以多多運用，增加全民的運動參與度。為落實「運動壯大台灣」政策願景，運動部透過政策引導，全力支持地方打造優質全民運動環境，透過設置多元共融運動場域，滿足樂齡、青少年及特需族群運動需求，建構便利可達、平價可用及安全友善運動場域，以擴大運動參與人口，讓全民都能享受運動帶來的身心健康。

湖口鄉是全台人口最多的鄉，運動部補助建造樂活運動館規劃設置多元全齡化運動設施，包括健身房、韻律教室、羽球場及桌球室等民眾常用運動設施，未來完工啟用後，結合旁邊的王爺壟運動公園既有運動設施，將成為地方重要的健康促進與社區交流據點，適合全家參與，長輩可以跟三五好友輕鬆健身，青少年族群也能盡情揮灑青春汗水，滿足不同世代跨年齡層的運動需求，凝聚家庭向心力，進一步帶動新竹縣全民運動風氣。

運動部表示，除持續推動「樂活運動館」這項具指標性的運動建設外，也會和新竹縣政府共同攜手完善全民運動設施，督導工程的品質與施工進度，確保如期如質完成建設。期盼湖口鄉樂活運動館完工後，不僅提升地方運動機能，也有助於提升民眾健康與生活品質，鼓勵更多民眾培養規律運動習慣，打造活力的生活環境。

「新竹縣湖口鄉樂活運動館新建工程」今日開工動土。圖／運動部提供
「新竹縣湖口鄉樂活運動館新建工程」今日開工動土。圖／運動部提供

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