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全中運／開幕索票近3萬人線上排隊 SJ圭賢等超強卡司引爆嘉義搶票潮

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
全中運將在嘉義縣登場，隨「選手之夜」祭出韓國天團SUPER JUNIOR成員圭賢、婁峻碩SHOU、鼓鼓呂思緯及梁文音等豪華卡司，今天開放索票隨即引發全台搶票熱潮。圖／嘉義縣政府提供
全中運將在嘉義縣登場，隨「選手之夜」祭出韓國天團SUPER JUNIOR成員圭賢、婁峻碩SHOU、鼓鼓呂思緯及梁文音等豪華卡司，今天開放索票隨即引發全台搶票熱潮。圖／嘉義縣政府提供

2026年全國中等學校運動會（全中運）將於4月18日至23日在嘉義縣登場，隨「選手之夜」祭出韓國天團SUPER JUNIOR成員圭賢、婁峻碩SHOU、鼓鼓呂思緯及梁文音等豪華卡司，今天開放索票隨即引發全台搶票熱潮。線上系統11時才開放，近３萬人同時在線上排隊，網路線上索票一度太多人當機；下午1時在嘉義縣立圖書館與表演藝術中心的實體索票現場，更早早排起長龍，展現繼台灣燈會後，嘉義縣再度以大型活動吸引全台目光。

縣長翁章梁表示，嘉義縣將延續2026台灣燈會「115全中運 超越在嘉義」精神，迎接全國各地民眾到訪，邀請大家為選手加油之餘，也要來一趟小旅行，如阿里山賞櫻、瑞里欣賞紫藤花，或到海邊感受海風、品嚐在地美食。

本屆全中運為運動部成立後首場全國性綜合體育盛事，設有21個競賽項目，共2萬名選手與隊職員參加。運動部常務次長洪志昌表示，全中運是培育與發掘優秀運動人才的舞台，期勉選手不斷超越與突破自我，在場上創造佳績。

4月18日晚間在嘉義縣立棒球場舉行的開幕典禮，最受矚目的選手之夜由圭賢結合300架無人機演出，以音樂融合科技震撼夜空。為照顧未搶到票的民眾，縣府表示4月18日當天將開放少量候補名額供排隊入場。此外，縣府也串連50家在地業者推出應援好康，民眾至特約店家出示相關證明，即可享有專屬優惠。

全中運將在嘉義縣登場，隨「選手之夜」祭出韓國天團SUPER JUNIOR成員圭賢、婁峻碩SHOU、鼓鼓呂思緯及梁文音等豪華卡司，今天開放索票隨即引發全台搶票熱潮。圖／嘉義縣政府提供
全中運將在嘉義縣登場，隨「選手之夜」祭出韓國天團SUPER JUNIOR成員圭賢、婁峻碩SHOU、鼓鼓呂思緯及梁文音等豪華卡司，今天開放索票隨即引發全台搶票熱潮。圖／嘉義縣政府提供

全中運將在嘉義縣登場，隨「選手之夜」祭出韓國天團SUPER JUNIOR成員圭賢、婁峻碩SHOU、鼓鼓呂思緯及梁文音等豪華卡司，今天開放索票隨即引發全台搶票熱潮。圖／嘉義縣政府提供
全中運將在嘉義縣登場，隨「選手之夜」祭出韓國天團SUPER JUNIOR成員圭賢、婁峻碩SHOU、鼓鼓呂思緯及梁文音等豪華卡司，今天開放索票隨即引發全台搶票熱潮。圖／嘉義縣政府提供

全中運將在嘉義縣登場，隨「選手之夜」祭出韓國天團SUPER JUNIOR成員圭賢、婁峻碩SHOU、鼓鼓呂思緯及梁文音等豪華卡司，今天開放索票隨即引發全台搶票熱潮。圖／嘉義縣政府提供
全中運將在嘉義縣登場，隨「選手之夜」祭出韓國天團SUPER JUNIOR成員圭賢、婁峻碩SHOU、鼓鼓呂思緯及梁文音等豪華卡司，今天開放索票隨即引發全台搶票熱潮。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣全中運開幕一票難求，線上實體同步湧現排隊搶票人龍，圖為嘉義縣圖書館排隊盛況。圖／讀者提供
嘉義縣全中運開幕一票難求，線上實體同步湧現排隊搶票人龍，圖為嘉義縣圖書館排隊盛況。圖／讀者提供

全中運將在嘉義縣登場，隨「選手之夜」祭出韓國天團SUPER JUNIOR成員圭賢、婁峻碩SHOU、鼓鼓呂思緯及梁文音等豪華卡司，今天開放索票隨即引發全台搶票熱潮。圖／嘉義縣政府提供
全中運將在嘉義縣登場，隨「選手之夜」祭出韓國天團SUPER JUNIOR成員圭賢、婁峻碩SHOU、鼓鼓呂思緯及梁文音等豪華卡司，今天開放索票隨即引發全台搶票熱潮。圖／嘉義縣政府提供

近３萬人在線上排隊，網友說1小時才消耗200人。圖／翻攝畫面
近３萬人在線上排隊，網友說1小時才消耗200人。圖／翻攝畫面

全中運在嘉義實體索票，今早八點就有人在排隊。圖／翻攝綠豆嘉義人臉書
全中運在嘉義實體索票，今早八點就有人在排隊。圖／翻攝綠豆嘉義人臉書

梁文音 嘉義 翁章梁

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