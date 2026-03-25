中職／台南亞太成棒主球場開幕戰迎2.5萬球迷 交通攻略一次看懂

台南亞太成棒主球場將於3月29日迎來首場職棒開幕賽，可容納約2萬5千席觀眾，是目前全台最大的戶外棒球場，門票幾乎售空，為因應當天湧入觀賽的球迷，及統一獅全年有48場主場賽事，市府交通局提前整備，公布交通資訊懶人包，鄰近和順轉運站有6條公車路線行經，統一球團也規劃3條接駁車路線，呼籲民眾多加利用公共運輸。

交通局長王銘德表示，成棒主球場西側即為和順轉運站，轉運站有6條大台南公車行經，每日提供約229班次服務。外地球迷可搭乘台鐵於台南火車站轉乘5路、18路公車，或於永康火車站轉乘20路、905路公車；在台南轉運站可轉乘18路公車，或於永康轉運站轉乘5路、904路、905路公車，均可在和順轉運站下車，步行約10分鐘即可抵達成棒主球場。

從市區（中西區、北區、南區）往球場可搭5、18路公車；東區可搭5、20路公車；永康區可搭乘5、20、905路公車；安南區可搭乘18、904、905、橘3路公車；善化、安定地區則可搭乘橘3路公車至和順轉運站。可至大台南公車網站https://2384.tainan.gov.tw/ 查詢相關資訊。

統一球團也規劃3條接駁車路線服務高鐵台南站、台南棒球場、臺南轉運站、永康火車站及永康轉運站轉乘之民眾(須持當日預售票才可搭乘)，高鐵台南站接駁線於球場之上、下車地點均位於成棒主球場三壘側之大客車停車區，其餘接駁車路線上、下車地點則在和順轉運站。

交通局指出，球場周邊路外停車場及長和路路邊停車格位已收費，另因應3月29日開幕賽及後續賽事，也盤點球場周邊停車空間，並於環館一路、環館二路、環館三路、環館五路、環館北路等路段增設路邊汽、機車停車格位，自行開車或騎車前來的民眾可多加利用。

為疏導周邊道路車流，建議從球場西方前來者，行駛慶和路接環館路前往環館一、二、三路周邊停車；北區、永康區及市區民眾可行駛台1線、永安路接長和路至環館北路周邊停車；安定區方向前來民眾則建議行駛長和路至環館北路周邊或長和路停車場。

交通局表示，因應3月29日開幕賽人、車眾多，當日下午3時至晚上8時，環館路（長和路至環館五路）機慢車道將實施交通管制，請民眾依導引牌面指示及現場員警指揮行駛。另為維持進、散場時大量行人之步行環境與安全，球場前環館路雙側路邊及人行道將加強取締違規停車，請民眾留意配合。

賽事期間即時監控球場周邊交通狀況，並與警察局建立合作機制，隨時因應周邊路況並機動調整交通管制措施，以減少賽事期間交通壅塞。

中華職棒3月29日開幕賽交通資訊。圖／台南市交通局提供

中華職棒3月29日開幕賽，大眾運輸轉乘資訊。圖／台南市交通局提供