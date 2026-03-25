謝國城盃少棒／南投新街全皓雙響砲擊敗花蓮中原 教頭紀俊麟期待田司恩回神

謝國城盃少棒賽南投新街全皓連兩場開轟，今天雙響砲助隊以10比0、4局擊敗花蓮中原；總教練紀俊麟期待球隊打線不僅單點、能多點開花，盼球隊關鍵人物田司恩快點回神。

115年謝國城盃少棒賽南投新街敗部與花蓮中原交手，南投新街1局上全皓敲出2分砲，再靠著接連安打添分，2局上靠著失誤、接連安打再拿2分。

全皓3局再敲出2分砲帶起球隊攻勢，南投新街單局攻下5分、奠定勝基；全皓4局打席遭故意四壞保送，今天單場雙響砲貢獻4分打點。

南投全皓昨天開轟，今天單場雙響砲，2戰敲3轟；總教練紀俊麟被問起，是否擔心之後比賽，對戰投手都不會讓全皓打，他坦言確實是，希望其他棒次跟上，不要只有單點，希望打線可以串聯、多點開花。

南投新街賽前被評估爭冠機會大，投打都有一定水準，但此次陣中關鍵人物之一田司恩打擊沒能發揮；紀俊麟表示，田司恩表現很關鍵，也會影響到隊友，第一次遇到這種多場打擊低潮狀況，教練能提醒的都提醒了，但沒有看到什麼效果，可能要靠隊友力量協助。

田司恩今天單場3打數沒有敲出安打，紀俊麟觀察主要是出棒「猶豫」，跟對手球速沒有太大關係，出棒猶豫了、信心度受到影響，但本身具備很好能力，期待他快找回能力，相信只要打到1支、找回氣勢，對於球隊打線一定加分。