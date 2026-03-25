中職／兄弟二軍赴墨西哥打BCL 首戰挨5轟以5：17吞敗

中信兄弟二軍受邀赴墨西哥參加美洲棒球冠軍聯賽（BCL Americas），今天首戰面對去年去年尼加拉瓜German Pomares聯盟冠軍Managua Dantos隊，擋不住對手的猛烈攻勢，全場被敲出22支安打，包括5支全壘打，終場以5：17落敗。

中信兄弟由二軍總教練彭政閔領軍參與BCL，今天首戰推出林暉盛先發，首局沒有失分，兄弟打線也在1局下就攻佔滿壘，靠著蘇緯達高飛犧牲打及對手守備失誤先取得2：0領先，但林暉盛續投第2局就遭到狙擊。

2局上林暉盛合計被揮出7支安打，含一發3分全壘打，失5分，抓下2個出局數後被強襲球擊中退場，僅投1.2局失5分。林展樟接著登板結束該半局，林展樟續投第3局挨兩發兩分砲失4分，第5局再丟1分，投完5局退場，合計中繼3.1局被敲7安（2轟），失5分。

5局下中信兄弟靠著李聖裕的二壘打敲回2分，徐紹予安打再送回1分打點，單局追回3分，但之後沒再有分數進帳。

兄弟投手群則是在第8局持續失分，曾品洋登板後先被敲安打再連投2次保送，留下無人出局滿壘的局面退場，由陳英睿登板接手，讓對手因野手選擇多添1分，接著製造雙殺止血，然而陳英睿續投第9局被掃出6支安打，包括2發兩分砲，合計後援2局失6分，最終兄弟就以12分差輸球收場。