棒球／震撼教育！兄弟二軍赴墨西哥打BCL 被敲22安狂失17分

中華職棒中信兄弟隊獲世界棒壘球總會（WBSC）與墨西哥棒球聯盟（LMB）邀請，派出二軍前往墨西哥出戰美洲棒球冠軍聯賽（BCL Americas）。兄弟今天首戰對2025年尼加拉瓜German Pomares聯盟冠軍「Managua Dantos」，全場被狂敲22安，終場以5：17吞下慘敗。

這次賽事由兄弟二軍總教練彭政閔領軍，首戰推出2023年選秀一指林暉盛先發，首局沒掉分；打擊則靠蘇緯達高飛犧牲打加上對手守備失誤，先拿下2分。

第2局林暉盛遭震撼教育，被轟三分砲，隨後又被敲安打再失2分，接下來林暉盛還被投手前強襲球擊中，提前退場。兄弟牛棚投手群也壓不住對手兇猛火力，全場狂失17分。

兄弟總計動用6名投手，林暉盛1.2局被敲8安，失5分。林展樟3.1局被敲7安，失5分。陳柏均和呂昱廷各吃下1局無失分。曾品洋未解決任何打者失1分。陳英睿2局失6分。

兄弟打線全場7安，以李聖裕1安、2打點表現最佳。