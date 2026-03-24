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中職／鄭浩均官辦熱身賽首度先發 4局讓雄鷹12上12下

中央社／ 記者謝靜雯台北24日電
經典賽國手中信兄弟鄭浩鈞，今天熱身賽出賽。 中信兄弟提供
經典賽國手中信兄弟鄭浩鈞，今天熱身賽出賽。 中信兄弟提供

中職中信兄弟投手鄭浩均官辦熱身賽首場出賽，今天先發投4局，讓雄鷹打者12上12下、無失分，無關勝敗；台鋼雄鷹隊靠著魔鷹、陳文杰都開轟，終場以4比1擊敗兄弟。

兄弟投手鄭浩均在世界棒球經典賽（WBC）預賽對日本先發，投1.2局失掉8分責失分，被大谷翔平敲出滿貫砲、承擔敗投。結束經典賽後歸隊，今天為本季在中職官辦熱身賽首場先發出賽。

鄭浩均開賽連抓12個出局數，沒讓雄鷹隊打者有機會踏上壘包，總計用53球投4局，沒被敲出安打，投出2次三振、無失分，球隊1比0領先時退場，無關勝敗。

兄弟2局下靠著江坤宇適時安打先馳得點；雄鷹隊5局上抓準換投時機，魔鷹（Steven Moya）從兄弟中繼投手陳冠穎手中敲出追平比數陽春砲，顏郁軒選到四壞保送，1人出局後陳文杰開轟，2分砲幫助球隊超前比分。

雄鷹隊8局上再有攻勢，王博玄敲出安打，靠著對手失誤、曾子祐適時安打，送回團隊第4分，順利拿下比賽勝利。

雄鷹隊今天先發投手王維中用71球投5局，被敲出5支安打，投出3次三振，失掉1分責失分，拿下勝投；敗投記在兄弟隊中繼投手陳冠穎身上。

江坤宇 中信兄弟 中職

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