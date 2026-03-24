中職／悍將6連勝至少並列龍頭 熱身賽寫4連霸王朝
富邦悍將隊今天再以4：2擊敗味全龍隊，在官辦熱身賽取得6連勝、7連不敗，戰績6勝2敗1和，確定至少可以並列第一，完成史無前例的官辦熱身賽4連霸。
龍隊此役是先得分的一方，首局由新科「億元男」李凱威安打開路，吉力吉撈．鞏冠敲安延續攻勢，朱育賢二壘打、陳子豪高飛犧牲打各有1分打點；悍將二局下首位打者范國宸敲安，孔念恩三壘打、王念好一壘打各敲回1分，追平戰局。
悍將4局下戴培峰掃出右外野全壘打標竿附近的兩分砲，經過重播檢視後維持原判，悍將也靠這一轟取得4：2領先。
洋投魔力藍度過首局亂流後，最終以80球完成5.2局投球，被敲6安打、失2分，有5次三振、沒有保送；後續張瑞麟0.1局以及廖任磊、石梓霖、曾峻岳各1局皆完成任務。
同日熱身賽排名第二的台鋼雄鷹隊以4：1擊敗中信兄弟隊，戰績5勝3敗1和，賽程最終日將在嘉義市由悍將面對兄弟、澄清湖雄鷹面對統一獅隊，就算最差局面悍將輸球、雄鷹贏球，兩隊戰績也會相同並列龍頭。
此外，悍將已經6連勝，明天若能贏球，將以7連勝刷新2023年兄弟保持的熱身賽非跨季最長連勝紀錄，也將締造悍將球團史不曾於例行賽出現的連勝之旅。
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