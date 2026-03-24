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中職／2026年比賽新制一次看！為躲封殺衝二壘將判違規出局

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
2026年中華職棒比賽新制，為躲封殺衝二壘將判違規出局。 報系資料照
2026年中華職棒比賽新制，為躲封殺衝二壘將判違規出局。 報系資料照

中華職棒新球季即將開打，中職聯盟今天說明今年比賽辦法修訂，根據2026年1月26日季前總教練會議決議，通過多項比賽辦法修定，修定內容包含投球計時規定、投手牽制次數、暫停時間、換投與換局時間等相關規範。

另因應壘包尺寸加大，對於擊球跑壘員跑向一壘後段3呎區妨礙野手接傳球的規定進行調整，並針對一壘跑壘員衝壘行為進行認定。此外，自本季起，於教練暫停期間，將開放相關人員遞送毛巾予場上選手，上述修定內容自本季熱身賽起正式實施。

完整修定內容說明如下：

【投球計時規定】

壘上無人時，投手必須在倒數18秒歸零前啟動投球（原20秒）

壘上有人時，投手必須在倒數23秒歸零前啟動投球（原25秒）

其餘計時規定不變。

【牽制】

壘上有人時，同一打席最多牽制（含退版）2次。（原3次）

【暫停時間】

無論教練暫停或野手暫停，時間皆為40秒。

野手暫停以主審宣告暫停後開始計時；教練暫停以跨越界外線開始計時。

（原野手暫停15秒，教練暫停40秒、需要翻譯為60秒。）

【換投時間】

90秒內必須完成熱身。（原自主審宣告換投後2分鐘）

戶外牛棚以跨越界外線開始計時；

室內牛棚以進入場內開始計時。

【換局時間】

維持2分鐘規定。但若捕手為前半局最後擊球員或跑壘員，或該局首位擊球員，時間為2分20秒。

【擊球跑壘員跑向一壘後段3呎區妨礙野手接傳球認定】

修改規則補述3.06(A)項規定，完整規定如下：

(A) 在野手將球傳向一壘時，擊球跑壘員左腳或右腳踩在3呎區內或界外線上，皆為合法跑壘行為，即使被野手所傳之球觸及身體時，亦不會被判出局。（原僅限左腳）

(B) 擊球跑壘員一開始跑於不合法的界外線內側或3呎線外側，即使在最後一步跑於合法的3呎區，在踏觸一壘壘包前，被該傳球碰觸到身體時，則判定為妨礙守備。

(C) 擊球跑壘員跑於界外線內側或3呎線外側，致使野手所傳之球無法順利接球時（例如：傳球接近跑壘員身體），造成接球之野手閃躲或失誤，則判定為妨礙守備；但若所傳出之球偏離路線過遠，致使野手需離開壘包接球時，則不判定妨礙守備。

【跑壘員衝過二壘的違規跑壘行為】

2出局，跑壘員攻佔一、三壘或滿壘，擊球員擊出內野滾地球，一壘跑壘員為避免被封殺，未以滑壘方式上二壘，而以直接跑過二壘的衝壘行為（即使踏過二壘後有繼續跑向三壘的行為），此時若為安全上壘，裁判員亦將以違規跑壘行為宣告出局，得分不算。

但跑壘員以正常繞壘行為企圖再進佔三壘，則不認定為違規跑壘。

【滑壘手套】

滑壘手套僅能作為防護使用，不可具備延伸觸壘的功能。裁判員若認定違反前述規定，得禁止使用。

【教練暫停時允許相關人員遞送毛巾予場上選手】

僅允許在教練暫停期間，相關人員可遞送毛巾予場上選手。

中華職棒 中職 教練

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