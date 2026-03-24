春季聯賽／莊昊勳開轟台電搶勝 陳敏賜全壘打成空響

全國成棒甲組春季聯賽預賽，台中台壽霸龍陳敏賜3分砲成空響，小野寺賢人擋不住台電火力先發2局失6分，台電打線發揮，莊昊勳開轟、助隊以13比3、8局搶下勝利。

115年全國成棒甲組春季聯賽社會隊預賽，台中台壽霸龍隊派出曾效力中職台鋼雄鷹隊的日籍投手小野寺賢人先發，開賽就有狀況，台電單局6安攻勢串聯，開賽攻下5分，2局下陳聖賢率先敲出三壘打，靠著蔡智榆高飛犧牲打再添1分。

小野寺賢人投2局失6分退場，接替投手群也沒能壓制台電打線，台電4局下陳聖賢再敲出三壘打添分，靠著高飛犧牲打跑回團隊第8分，5局下台電再拿1分，5局打完9比0領先。

台壽霸龍隊重砲陳敏賜6局上開轟，3分砲幫助球隊追分，台電6局下再起攻勢，靠著鄭俊瑋適時安打送回2分，8局下莊昊勳開轟，2分砲幫助球隊達到提前結束比賽門檻。

台電團隊敲出16支安打，陳聖賢單場3安都是長打，貢獻2分打點，莊昊勳單場2安2保送，包括1發全壘打，貢獻4分打點。

台壽霸龍隊投手小野寺賢人重返業餘，今天春聯首場出賽，表現不如預期，投2局被敲出7支安打，包括1發全壘打，失掉6分責失分、承擔敗投。