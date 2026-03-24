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射箭／企業聯賽第8年選秀 首度納入複合弓

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
參加企業射箭聯賽複合弓的男子選手合影。記者曾思儒／攝影
參加企業射箭聯賽複合弓的男子選手合影。記者曾思儒／攝影

邁入第8年的中華企業射箭聯賽，今天舉行選秀大會，除選出加入聯盟的反曲弓新血，更首度納入複合弓，開啟射箭聯賽新篇章。

中華企業射箭聯賽會長邱炳坤特別感謝催生聯賽成立的中華奧會榮譽主席林鴻道，以及8年來支持聯賽的企業主，「那麼多年企業聯賽中，我們有很多青年選手和企業隊選手，國際舞台上發光發熱，這就是企業聯賽最重要的目標。」

「今年選秀會亮點，複合弓加入奧運會，我們也謝謝企業主把複合弓納入企業聯賽，這是非常不容易，也顯現企業主願意提供適當資源給大家。」邱炳坤提到，2028年洛杉磯奧運納入複合弓，企業聯賽配合奧運也將複合弓混雙納入賽制。

首度舉行的複合弓選秀中，根據名古屋亞運第三階段的排名順序，5名男將自行選擇代表隊伍的看板，接續5名女將也在「蓋牌」下選擇代表企業的看板，之後再一起「亮牌」，其中去年射箭世界盃佛羅里達站攜手奪下複合弓混雙銀牌的陳界綸／黃逸柔，不約而同翻出新北凱撒的牌子，讓代表新北凱撒出席的雷千瑩笑開懷。

2018年雅加達亞運奪下複合弓混雙銀牌的男將潘宇平提到，很感謝企業聯賽加入複合弓，對提升國內複合弓水準、讓國內基層投入有很大幫助，個人也很開心能參與企業聯賽，「之前每次打開手機都想著能不能上去比賽，加入新竹愛山林會全力以赴，爭取好的成績。」

今年共有新北凱撒、愛山林、新濠建設、寒舍集團和彰化銀行參與選秀，握有「狀元籤」的寒舍挑中國體大女將張琁，新北凱撒則是挑中第一位男選手柯倫祐，讓在國外備戰亞洲盃的柯倫祐成今年選秀會「男狀元」。

中華企業射箭聯賽第8年選秀大會結果。記者曾思儒／攝影
中華企業射箭聯賽第8年選秀大會結果。記者曾思儒／攝影

參加企業射箭聯賽複合弓的女子選手。記者曾思儒／攝影
參加企業射箭聯賽複合弓的女子選手。記者曾思儒／攝影

邱炳坤 雷千瑩 林鴻道

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