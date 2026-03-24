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中職／7龍成「複翁」李凱威合約總值達1億 張景淯月薪扣6萬
味全龍球團今天公布球員薪資調整結果，今年與多名主力選手簽署複數年合約，其中內野手李凱威近年展現優異且穩定的攻守價值，屢獲個人獎項肯定，球團與其簽下至少4年、最長8年包含選擇權的複數年合約，首年月薪60萬元，合約期間依條件調整，總值最高可達1億元。
球團與吉力吉撈・鞏冠，球團提前與換約至2028年，2026年月薪達82萬元，並附帶薪資條件式成長條款。此外，為鞏固外野防線關鍵戰力，球團與郭天信簽訂4年複數年合約，首年月薪55萬元，期許其維持穩定輸出。
還有4人簽下2年合約，投手方面，終結者陳冠偉、牛棚投手林子昱薪資最高分別可達53萬元與40萬元；野手方面，捕手蔣少宏與內野手張政禹，薪資最高分別可達42萬元與36萬元。
其餘獲得加薪選手，王順和月薪由9萬元調升至14萬元，劉俊緯由9萬元調升至13萬元；曹祐齊月薪由10.5萬元調升至16.5萬元，吳俊杰及趙璟榮皆調升至14萬元，李超調升至13萬元。
針對部分去年表現起伏之選手，球團在溝通後完成薪資調整，拿莫・伊漾月薪由14萬元調整為11.5萬元、林孝程由13萬元調整為11萬元、張景淯由21萬元調整為15萬元，期盼選手於新球季重新證明身手。
此外，自主培訓選手王伯洋因隊內表現優異，正式轉為支配下球員，新球季背號為「54」號，持續為球隊注入新血。
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