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保障民眾戲水安全 全民運動署辦理救生員檢定

中央社／ 台北24日電
運動部全民運動署今年辦理救生員檢定場次60場。 運動部提供
運動部全民運動署今年辦理救生員檢定場次60場。 運動部提供

運動部全民運動署為建置完善的救生員訓練與檢定授證制度，今年公告救生員檢定場次共60場，另舉辦4場次「救生員資格檢定前甄審研習」，為民眾建構完善的水域安全防護網。

全民運動署透過新聞稿表示，救生員資格檢定分為學科與術科兩大類測驗，學科成績達70分以上者，始得參加術科測驗；術科成績達70分以上者，發給救生員證書；若學科測驗合格而術科測驗不合格者，其學科測驗成績可保留1年。

此外，為鼓勵專業人才投入，今年開放持有效期內的「各級救護技術員（EMT）」證書，或者衛生福利部核可的急救證書者，檢附相關規定文件經申請審查通過後，即可免測對應的急救項目測驗。

為確保救生員專業技能熟稔度，救生員證書有效期間為4年，持證者須於證書效期內累積16小時以上複訓合格，並取得至少18小時救生員業務相關安全講習證明，才可於期滿前6個月至1個月內提出展延申請。

全民運動署呼籲民眾，戲水時務必選擇有合格救生員駐守的合法場域且遵守相關安全規定，全民運動署也會透過持續精進救生員訓練與檢定授證制度為水域安全把關。

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