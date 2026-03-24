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日職／DAZN Taiwan完整轉播兩聯盟賽事 27日開幕起13台將表現不漏接

聯合新聞網／ 綜合報導
DAZN本季完整轉播日職，關注13名旅日台灣球員。 DAZN Taiwan提供
DAZN本季完整轉播日職，關注13名旅日台灣球員。 DAZN Taiwan提供

轉播大滿貫正式達成！全球領先的運動娛樂串流平台DAZN Taiwan正式宣布，2026年將完整轉播日本職棒賽事，全面涵蓋中央聯盟與太平洋聯盟，為台灣轉播日本職棒寫下嶄新里程碑，讓台灣球迷能無縫接軌完整賽季，現在只要下載DAZN串流平台，即可免費觀看每場賽事精華，從關鍵時刻到精彩好球，一手掌握整季最熱血的日職賽況。

3月27日開幕戰引爆　廣島歷史首播揭開序幕

日本職棒2026年新球季3月27日由中央聯盟與太平洋聯盟同日開打，開幕日當天，DAZN Taiwan串流平台將提供六場比賽直播，涵蓋兩聯盟所有球隊，其中最具指標性的突破，是台灣時間17:00起，球迷可透過DAZN Taiwan收看廣島東洋鯉魚主場賽事，見證廣島主場比賽首次在台播出的時刻。

緊接著17:15，中央聯盟經典「傳統一戰」登場，由讀賣巨人坐鎮東京巨蛋迎戰阪神虎。豪門對決向來是央聯最具話題與收視保證的焦點戰役。晚間17:30，太平洋聯盟同步開打，北海道日本火腿鬥士對決福岡軟銀鷹，延續上季高潮系列賽的競爭張力。DAZN Taiwan串流平台開幕日六戰齊播，12隊全面亮相，讓球迷一次掌握兩聯盟完整戰況；從例行賽、交流戰一路延伸至高潮系列賽，全面追蹤每一場牽動排名的關鍵戰役。轉播版圖全面到位，加上13位旅日台將齊聚日職舞台，讓2026年球季話題熱度上同步引爆。

13位台灣囡仔拚日職　戰力版圖完整展現

2026年共有13位台灣選手活躍於日本職棒，橫跨中央聯盟與太平洋聯盟各隊，展現完整的「台灣囡仔戰力版圖」。中央聯盟有東京養樂多燕子徐翔聖，以及讀賣巨人則有黃錦豪；太平洋聯盟方面，東北樂天金鷲則擁有後援投手宋家豪、蕭齊以及內野手陽柏翔；北海道日本火腿鬥士的台灣雙投古林睿煬與孫易磊備受期待之外，並簽下捕手林家正，為首位加盟日本職棒的台灣捕手；福岡軟銀鷹除了新生代火球男張峻瑋，今年更簽下徐若熙，成為未來先發輪值的重要戰力；埼玉西武獅林冠臣與混血重砲林安可補強打線火力；歐力士猛牛培育潛力投手陳睦衡，形成全方位的台灣選手陣容。

從先發輪值到牛棚中繼，從長打火力到潛力新秀，這13位台灣球員正逐步在各隊體系中扮演關鍵角色。徐若熙以火球速球與強悍投球姿態備受矚目，林安可則以中華職棒生涯累積112支全壘打實力成為西武打線核心。無論投手還是野手，主力或新秀，台灣力量正持續提升在日職舞台影響力，也為球迷帶來滿滿的觀賽焦點。

鎖定DAZN Taiwan串流平台　日職轉播不漏接

在轉播規模方面，過往傳統電視頻道一天僅能轉播兩場賽事，場次有限、時間固定，球迷往往難以兼顧所有焦點戰役。相比之下，DAZN Taiwan串流平台提供全年超過800場例行賽場場直播，真正實現全賽季覆蓋。無論透過手機、平板、電腦或智慧電視，球迷都能自由切換場次、即時收看，從3月27日開幕戰一路追到季後高潮系列賽，完整掌握整個球季的戰況脈動與排名變化。

隨著廣島主場首播、央聯傳統對決與太平洋聯盟強權對決接連上演，再加上旅日台將全面進軍，2026年日本職棒賽季勢必成為台灣球迷最值得投入的一年。透過DAZN Taiwan串流平台，不必遠赴日本，就能從開幕第一球一路見證高潮系列賽關鍵時刻，掌握每一次三振、每一發全壘打與每一場關鍵勝負。鎖定DAZN串流平台，與台灣英雄同步奮戰，迎接屬於台灣球迷的完整轉播日本職棒的新時代。

*中日龍與廣島東洋鯉魚，由於轉播權限制，一小部分賽事無法播出。

DAZN本季完整轉播日職，關注13名旅日台灣球員。 DAZN Taiwan提供
DAZN本季完整轉播日職，關注13名旅日台灣球員。 DAZN Taiwan提供

林家正 徐若熙 宋家豪

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