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日職／調整不順開季二軍出發 戶鄉翔征：跌入谷底只能往上爬

聯合新聞網／ 綜合報導
戶鄉翔征。 聯合報系資料照
戶鄉翔征。 聯合報系資料照

日本職棒讀賣巨人隊王牌投手戶鄉翔征去年陷入低潮，今年春訓調整投球機制，結果並不理想。因此巨人球團安排他開季從二軍先發，無緣連3年一軍開幕戰先發，戶鄉受訪時也吐露心聲。

戶鄉翔征在2024年季後參加世界棒球12強賽，冠軍戰面對中華隊被林家正和陳傑憲敲全壘打，5局失4分吞下敗投。2025年賽季戶鄉成績崩盤，出賽21場（20場先發），防禦率4.14，每局被上壘率1.53，與過去王牌身手差異極大。

今年戶鄉從春訓開始調整投球機制，力拼東山再起，但結果不理想，登板3場，累積9局失9分，防禦率9.00。

戶鄉受訪時展現正向態度，「昨天自己想了很多事，無論好壞，最重要的是能切換心態，現在已跌入谷底，接下來就只能往上爬。」

戶鄉強調，「這會是重新審視自己的好機會。下次回一軍，至少要讓自己有『這種狀態能在一軍贏球』的感覺，否則不會輕易上去，我現在就是抱著這樣的決心在準備。」

戶鄉翔征 日職 讀賣巨人

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