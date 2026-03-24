中職／悍將主場開幕戰羅力、神犬萊芙來開球 Fubon Angels全員到齊

富邦悍將隊2026年主場開幕戰，即將於4月3日（五）及4月4日（六）在新莊棒球場登場，開幕周不僅準備滿滿的精緻進場好禮，更邀請到傳奇洋投羅力與日前在WBC神準預測爆紅的神犬萊芙擔任開球嘉賓，並安排多場舞台活動與精彩表演，邀請悍將家人們一同進場，感受震撼全場的藍色力量。

悍將新莊棒球場休季期間設施更新升級，內野一般區全面換新為大巨蛋同等級座椅，內野隱形護網更新並擴大防護範圍，更在右外野新增外野應援舞台，提升球場應援體驗。另外悍將也持續與富邦人壽共同推廣運動平權，攜手優化新莊棒球場無障礙廁所及新增親子廁所，期待提升多元族群的觀賽環境與體驗。

開幕周兩日購買內野全區門票的球迷，皆有機會獲得限定贈品，包括最具收藏價值的「十周年應援T-Shirt」，3日贈送象徵戰鬥力的「力量藍」，4日則贈送乘載悍將十周年的「榮耀藍」。此外進場球迷還能領取《BLUE POWER 2026悍將特刊》，內容收錄球隊今年球季的展望、球員點將錄以及 Fubon Angels 全新陣容介紹。球團也貼心準備了「CHUCHU氣泡水」，讓家人們在大聲應援的同時，也能享受清爽的觀賽體驗。

悍將的十周年開幕邀請傳奇回歸，3日邀請到悍將傳奇球員羅力（Mike Loree）重返新莊，身為史上首位取得本土球員登錄資格的洋將，羅力將再次踏上熟悉的投手丘，並於當天賽前舉辦限額50名的「哩賀！羅力」見面簽名會，與球迷近距離重溫過往的熱血時光。4日則由憑藉精準預測經典賽的「神犬」萊芙接棒，這隻幸運星將把「神級好運」帶進球場，用最萌的方式完成開球任務，讓萊芙來為悍將十周年加持。

看台上的嬌點Fubon Angels在新球季也全面升級，主題日兩天Fubon Angels全員到齊，4日賽前舉辦新成員見面會，讓球迷認識幾位魅力十足的新面孔外，為了讓悍將家人們重新暖暖身，兩日賽前皆安排「悍將應援速成班」，由Fubon Angels親自示範教學，從球員應援到洗腦嗆司曲，重新喚醒休息已久的應援細胞。

賽前則同樣安排精彩表演，3日由展現紀律與氣勢的「新北高工儀隊」帶來震撼演出，4日則由「新北市清水高中武術隊」呈現力與美的震撼。3 日賽後球團特別安排「悍將十周年經典應援曲串燒」，由應援團長與Fubon Angels聯手，帶領大家用應援曲走過這十年間共有的旋律，一起帶上「悍將衝鋒旗」重現那片藍色旗海，共同慶祝這意義非凡的十周年時刻。

新莊棒球場休季期間設施更新升級，內野一般區全面換新為大巨蛋同等級座椅。圖／富邦悍將隊提供