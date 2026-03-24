謝國城盃少棒／捕手楊凱樂主動改當投手中繼 花蓮中原搶勝保晉級生機

謝國城盃少棒賽花蓮中原今天敗部以9比0、5局擊敗宜蘭內城，保晉級生機；比賽過程意外插曲，捕手楊凱樂主動走上投手丘，他笑說是看到投手丘沒人，但自評今天中繼表現不錯。

115年謝國城盃少棒賽花蓮中原今天與宜蘭內城國小交手，花蓮中原先發投手黃詣2局投完後退場，花蓮中原先發捕手楊凱樂主動走上投手丘接替中繼，

花蓮中原總教練楊振國表示賽後苦笑說，這場比賽打得有點亂，沒有很完整、表現不好，可能與這幾天比賽都打第1場，球員都需要早上6時起床準備，可能有點疲勞。

楊振國透露比賽中意外插曲，楊凱樂本來有設定今天會登板，但不是第2任投手、而是第3任投手，不知道為什麼3局楊凱樂主動走上投手丘，也讓教練嚇一跳，但今天登板投得不錯。

楊凱樂今天擔任先發捕手，他解釋，3局聽到教練喊：「換捕手」，看到投手丘上沒有人，以為輪到自己登板，才會走上投手丘；楊凱樂今天打擊單場敲2安，中繼投1.2局無失分、拿下勝投。

楊凱樂除了捕手、投手外，還能守三壘，最一開始打球是守中外野，從小學三年級因為興趣開始打球，但升上六年級才開始練捕手，覺得當捕手很好玩、不會覺得累。

楊凱樂是中職統一7-ELEVEn獅隊球迷，欣賞陳傑憲、讓為他打球態度很好，看到陳傑憲世界棒球經典賽（WBC）帶傷上場跑壘的拚勁、很感動。

花蓮中原黃翊帆今天安打開張，單場2安2打點帶動球隊攻勢，他表示前兩場沒有敲安有點壓力，今天想法就是把球打平就好，開心有不錯的結果。

謝國城盃少棒南投新街打線發揮勝 教頭盼扭轉困境

115年謝國城盃少棒賽南投新街打線發揮，以17比0、3局擊敗新竹關東，總教練紀俊麟盼球員調整心態、扭轉困境，不要留下遺憾。中央社

謝國城盃少棒賽南投新街打線發揮，全皓單場3安、包括1發滿貫砲，助隊以17比0、3局擊敗新竹關東，總教練紀俊麟賽後提醒球員許久，表示趁還有機會希望調整心境、扭轉困境。

115年謝國城盃少棒賽南投新街昨天不敵台東紅葉、落入敗部，南投新街今天2局上先馳得點，3局上打線發揮，一口氣打了20人次，單局敲出12支安打，包括全皓單局2支長打，1發滿貫砲、1支二壘打，單局攻下16分、奠定勝基。

南投新街搶勝、保住生機，但賽後總教練紀俊麟聚集球員講話許久，紀俊麟表示，趁著還來得及要提醒球員，感覺大家還沒有準備好進入張力強的比賽。

紀俊麟表示，昨天的對手台東紅葉狀況不錯，希望球員快點調整心情，才可以扭轉困境，該訓練的平時都已經訓練了，希望球員不要留下遺憾，落到敗部就沒有退路，輸了就什麼都沒了。

但紀俊麟也認為，球隊落入敗部也不是壞事，多幾個打席讓打者快點調整，盡快熱開、看後面能不能更順利，只是對投手戰力比較吃緊；南投新街明天將與花蓮中原交手。

謝國城少棒全皓敲滿貫砲 曾問張志豪球速怎麼變快

謝國城盃少棒賽南投新街國小全皓（圖）單場3安，包括1發滿貫砲，助隊以17比0、3局擊敗新竹關東，敗部保住生機；全皓可投可打，曾見到偶像張志豪，無厘頭提問：「怎麼讓球速變快。」中央社

謝國城盃少棒賽南投新街國小全皓單場3安，包括1發滿貫砲，助隊17比0、3局擊敗新竹關東國小，也保住生機；全皓可投可打，曾見到偶像張志豪，無厘頭提問：「怎麼讓球速變快？」

115年謝國城盃少棒賽南投新街國小今天與新竹市關東國小交手，全皓3打席都有貢獻，1局上敲出安打，3局敲出滿貫砲，3局第2次打擊機會，敲出二壘打，單場3安貢獻5分打點。

全皓具備不錯的力量，總教練紀俊麟表示，大家都知道全皓力量大，知道他能打也想打，投手就會想辦法磨打者的耐性、讓打者不好出手、會打到懷疑自己。

全皓細數今天這發全壘打是國小階段第4轟，前一次開轟是去年12月的威力盃少棒賽，但這段時間狀況不好，有感覺可以打的好球變少，今天開轟那球是直球、比較外角，一看到球來就知道是可以掌握的球。

全皓表示，前面比賽打擊狀況不好，也有想辦法調整，身體不要太早動，開轟後也比較有信心。

全皓小學三升四年級時，因為參加新街棒球育樂營覺得好玩，開始加入球隊訓練，除了打擊外，也會登板投球，全皓的偶像是中職中信兄弟野手張志豪，覺得張志豪打擊很帥。

全皓透露，曾在球隊餐會遇過張志豪，被問起有沒有請教張志豪什麼，全皓笑說：「問球怎麼變快？」至於為什麼不是問打擊，而是問投球，全皓說，因為對自己打擊還算有信心，投球比較沒自信。