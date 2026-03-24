全中運／嘉義「辦喜事」迎2萬人 選手之夜卡司曝光

115年嘉義全中運下月18日在嘉義縣立棒球場開幕，預計全台將有2萬人齊聚嘉義，今天開幕宣傳記者會嘉義縣縣長翁章梁和運動部常務次長洪志昌除鼓勵選手超越自我，也號召民眾一同進場，為體壇明日之星們加油。

今年全中運4月18日在嘉義縣立棒球場開幕，4月23日嘉義縣人力發展所2樓大禮堂閉幕，今天記者會TPE48熱力表演開場，並有凱渥名模展示今年全中運服裝。

運動部常務次長洪志昌提到，今年全中運將舉辦21種運動種類，選手預計有1.8萬人，加上隊職員超過2萬人，「期勉選手不斷超越突破自我，希望能在這屆嘉義全中運會場創造佳績，留下非常好的回憶。」

嘉義縣縣長翁章梁形容，嘉義是用「庄跤人（鄉下人）辦喜事」的心情，歡迎全國選手和民眾來嘉義，「希望大家來為選手加油，嘉義人還是會用最具人情味、最熱情的方式來歡迎大家。」

翁章梁今天也宣布選手之夜的的卡司陣容，包含韓國天團Super Junior圭賢、梁文音、鼓鼓等，翁章梁說：「透過這樣的陣容，相信會有很多人到嘉義來。」