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中職／味全龍攜手東南旅遊推海外觀戰行程 與李多慧一起衝福岡
味全龍球團今日宣布跨界攜手東南旅遊，共同推出「かっ飛ばせ福岡へ！熱血應援團」海外觀戰行程，由啦啦隊女神李多慧、林襄、小映、菲菲、沛沛領軍，將於5月21日直奔去年度日本職棒冠軍福岡軟銀鷹主場MIZUHO PayPay DOME FUKUOKA（福岡巨蛋），開啟5天4夜的「圓夢之行」。
本次行程將帶領球迷深度解鎖福岡巨蛋，並安排參訪王貞治博物館。行程特別保留福岡巨蛋內野專屬應援區，球迷將與李多慧、林襄等女神並肩征戰海外，感受萬人齊衝、震撼地表的應援浪潮。賽後的「小龍女同歡晚宴」更是最高潮，在九州美食的繚繞下與女孩們互動，將白天的吶喊化作席間的歡笑，是送給自己最浪漫的圓夢禮物。
除了球場上的喧囂戰鼓，九州的柔情同樣值得細細品讀，行程將前往太宰府天滿宮感受學問之神的歷史重量。自由活動時，球迷可隱入天神地下街的時尚流光，或坐在中洲屋台的暖簾下點一碗濃郁的博多拉麵，回味如夢似幻的野球時光。若對賽事意猶未盡，次日亦可自行購票再次入場，盡情滿足心中的野球魂。
本行程由味全龍球團與東南旅遊合作推出，詳細開賣時間與售價資訊，請密切鎖定味全龍官方社群與東南旅遊官方平台。
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