快訊

虎航福岡飛桃園遇宵禁滯留過夜…旅客氣炸 今再10航班延誤

收訊不好不是你問題！餐廳疑私設訊號遮蔽器拚翻桌率 NCC：可罰20萬

川普對伊朗急踩煞車！CNN：宣布時機有盤算 談關稅也用這招

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／味全龍攜手東南旅遊推海外觀戰行程 與李多慧一起衝福岡

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
味全龍球團今日宣布跨界攜手東南旅遊，共同推出「かっ飛ばせ福岡へ！熱血應援團」海外觀戰行程，本次行程將帶領球迷深度解鎖福岡巨蛋，並安排參訪王貞治博物館。圖／福岡軟銀鷹隊提供
味全龍球團今日宣布跨界攜手東南旅遊，共同推出「かっ飛ばせ福岡へ！熱血應援團」海外觀戰行程，本次行程將帶領球迷深度解鎖福岡巨蛋，並安排參訪王貞治博物館。圖／福岡軟銀鷹隊提供

味全龍球團今日宣布跨界攜手東南旅遊，共同推出「かっ飛ばせ福岡へ！熱血應援團」海外觀戰行程，由啦啦隊女神李多慧、林襄、小映、菲菲、沛沛領軍，將於5月21日直奔去年度日本職棒冠軍福岡軟銀鷹主場MIZUHO PayPay DOME FUKUOKA（福岡巨蛋），開啟5天4夜的「圓夢之行」。

本次行程將帶領球迷深度解鎖福岡巨蛋，並安排參訪王貞治博物館。行程特別保留福岡巨蛋內野專屬應援區，球迷將與李多慧、林襄等女神並肩征戰海外，感受萬人齊衝、震撼地表的應援浪潮。賽後的「小龍女同歡晚宴」更是最高潮，在九州美食的繚繞下與女孩們互動，將白天的吶喊化作席間的歡笑，是送給自己最浪漫的圓夢禮物。

除了球場上的喧囂戰鼓，九州的柔情同樣值得細細品讀，行程將前往太宰府天滿宮感受學問之神的歷史重量。自由活動時，球迷可隱入天神地下街的時尚流光，或坐在中洲屋台的暖簾下點一碗濃郁的博多拉麵，回味如夢似幻的野球時光。若對賽事意猶未盡，次日亦可自行購票再次入場，盡情滿足心中的野球魂。

本行程由味全龍球團與東南旅遊合作推出，詳細開賣時間與售價資訊，請密切鎖定味全龍官方社群與東南旅遊官方平台。

味全龍球團今日宣布跨界攜手東南旅遊，共同推出「かっ飛ばせ福岡へ！熱血應援團」海外觀戰行程，本次行程將帶領球迷深度解鎖福岡巨蛋，並安排參訪王貞治博物館。圖／福岡軟銀鷹隊提供
味全龍球團今日宣布跨界攜手東南旅遊，共同推出「かっ飛ばせ福岡へ！熱血應援團」海外觀戰行程，本次行程將帶領球迷深度解鎖福岡巨蛋，並安排參訪王貞治博物館。圖／福岡軟銀鷹隊提供

行程 旅遊 日本職棒

延伸閱讀

中職／緯來納入中職富邦悍將主場轉播 推運動影音平台

影／小龍女新制服亮相 天母主場整新 味全龍給球迷新氣象

北海道火腿看球懶人包／幫林家正、古林睿煬、孫易磊加油！如何購票、前往球場？一文掌握攻略

相關新聞

日職／日媒披露徐若熙初登板4月1日對樂天 客場加室外考驗不是問題

徐若熙確定進入軟銀鷹隊開季先發輪值，球季首戰也曝光將是4月1日在客場面對樂天金鷲隊，徐若熙表示，「希望好好準備，在球場上展現出來。」

經典賽／「畫家投手」莊陳仲敖動筆起點 水電工父親熬夜作圖

25歲的阿美族投手莊陳仲敖邁向大聯盟的路上，常用畫筆表達感情、紀錄身邊風景，球迷稱他「被棒球耽誤的畫家」。他向中央社說，...

中職／味全龍攜手東南旅遊推海外觀戰行程 與李多慧一起衝福岡

味全龍球團今日宣布跨界攜手東南旅遊，共同推出「かっ飛ばせ福岡へ！熱血應援團」海外觀戰行程，由啦啦隊女神李多慧、林襄、小映、菲菲、沛沛領軍，將於5月21日直奔去年度日本職棒冠軍福岡軟銀鷹主場MIZUHO PayPay DOME FUKUOKA（福岡巨蛋），開啟5天4夜的「圓夢之行」。

中職／抵台大量熱情粉絲接機 李珠珢：有很多好久沒見的朋友

中華職棒例行賽即將在本周末點燃戰火，富邦悍將韓籍啦啦隊李珠珢也正式就位，昨天現身桃園機場，吸引大批粉絲接機，人氣依舊十分火熱。

中職／緯來納入中職富邦悍將主場轉播 推運動影音平台

中華職棒37年賽季將於28日開打，緯來表示，今年有線電視頻道除了中信兄弟、味全龍主場賽事外，正式納入富邦悍將，並推出全新...

日職／中田翔預測火腿在洋聯奪冠 點名軟銀徐若熙期待好表現

日本職棒新球季將於27日開打，去年退休的名將中田翔預測太平洋聯盟排名，看好老東家日本火腿隊奪冠，軟銀鷹隊排名第2，特別點名台灣投手徐若熙，期待看到他的表現。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。