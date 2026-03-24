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中職／抵台大量熱情粉絲接機 李珠珢：有很多好久沒見的朋友
中華職棒例行賽即將在本周末點燃戰火，富邦悍將韓籍啦啦隊李珠珢也正式就位，昨天現身桃園機場，吸引大批粉絲接機，人氣依舊十分火熱。
李珠珢今年與富邦悍將達成續約共識，日前本人更證實今年不會在韓國職棒LG雙子隊應援。富邦育樂總經理陳昭如也表示，李珠珢2026年球季將全力在台灣應援。消息一出，讓悍將球迷好興奮。
昨天李珠珢正式抵台，吸引大批粉絲到場接機，李珠珢休閒打扮搭配高馬尾，看起來非常親民，也大方幫許多粉絲簽名，相當寵粉。她還透過IG限時動態表示，「感謝大家的到來，有很多好久沒見的朋友，很開心。」
明天Fubon Angels將舉辦開季記者會，「韓籍五本柱」李珠珢、李雅英、南珉貞、李晧禎及朴星垠預計都會亮相，公開全新制服、主視覺以及應援亮點。
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