日職／日媒披露徐若熙初登板4月1日對樂天 客場加室外考驗不是問題

徐若熙確定進入軟銀鷹隊開季先發輪值，球季首戰也曝光將是4月1日在客場面對樂天金鷲隊，徐若熙表示，「希望好好準備，在球場上展現出來。」

徐若熙近幾年作為中職最具壓制力的本土投手，今年正式展翅挑戰旅外，3月18日的熱身賽在福岡巨蛋面對中日隊繳出5.2局失1分、7次三振的優異內容，持續朝第一個日職賽季備戰；軟銀監督小久保裕紀已在22日明確表示，徐若熙將進入開季先發輪值。

對於進入開季輪值，徐若熙說：「沒有什麼特別的感覺，就是好好準備，希望能在場上展現成果。」

日本媒體Sponichi Annex報導，徐若熙的賽季首戰已經內定為4月1日面對樂天，由於屆時將是戶外球場，而徐若熙近期從台北大巨蛋（台日交流賽）、東京巨蛋（世界棒球經典賽）再到福岡巨蛋（日職熱身賽），全數都是室內球場的出賽，因此球團也安排他在25日二軍面對廣島的比賽登板調整。

投手教練倉野信次表示，因為首場比賽是在客場，這樣的安排是為了讓徐若熙適應不同場地的調整和投手丘狀況。徐若熙則表示，自己在這幾年都是提早開始準備，因此沒有問題。