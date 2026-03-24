經典賽／「畫家投手」莊陳仲敖動筆起點 水電工父親熬夜作圖

25歲的阿美族投手莊陳仲敖邁向大聯盟的路上，常用畫筆表達感情、紀錄身邊風景，球迷稱他「被棒球耽誤的畫家」。他向中央社說，拿起畫筆的起點來自童年時，看著水電工爸爸熬夜作圖的背影。

莊陳仲敖坐在春訓基地的板凳上，回想小學時代在花蓮家中的場景。他說：「爸爸白天外出工作，晚上花自己時間熬夜畫圖，設計水電管路。我小時候還沒打球，看到他畫很好奇，有時候趁他不在，拿他工具模仿他畫，有時還會被罵。」

多年之後，從前這個仰望爸爸畫圖的小孩，已經長成身高185公分、體重89公斤的魁梧壯漢。他連續兩年在資格賽、經典賽為國家隊貢獻投球天賦，飆出超過150公里的剛猛火球，更是目前幾個距離大聯盟最近的台灣投手之一。

今年經典賽後，莊陳仲敖在社群平台Threads貼出畫作，用球員視角紀錄下隊長陳傑憲帶傷撲壘、張育成與費柴德（Stuart Fairchild）擊肘慶賀的瞬間，感動不少球迷。

「照片都大家有，但畫畫就不一樣。」莊陳仲敖說，作畫需要花時間，他享受作畫的過程，一邊下筆，一邊回想著報到第一天直到最後一天的種種美好回憶。

莊陳仲敖說，經典賽打贏韓國，不僅是國家隊相隔多年的重要一勝，更是他這一輩年輕球員的一大鼓舞，「我們很年輕，一直很努力在學東西，從一開始沒有那麼好的成績慢慢打上來，最後在經典賽贏韓國，大家都很開心。」

美國職棒運動家隊小聯盟投手莊陳仲敖（右）在春訓基地備戰新球季，他期待今年在3A拿出好表現，爭取升上大聯盟的機會。中央社記者林宏翰亞利桑那攝 115年3月24日 中央通訊社

莊陳仲敖旅美進入第5年，去年在小聯盟2A投滿整季，今年可望從最高層級3A出發，等待機會升上大聯盟。他加入運動家小聯盟之後，因手肘骨刺開刀，直到前年復出，去年首度投滿整季，也在季後賽幫球隊拿下重要一勝。他表示，感謝自己一路堅持下來。

童年看父親畫圖啟蒙，莊陳仲敖身兼棒球投手和業餘畫家的另一個契機，竟然跟受傷有關。他2023年整季待在基地復健，職業生涯起步面臨低潮，莊陳仲敖拾起童年喜愛的畫筆，復健時間之餘開始用平板電腦畫圖，「因為是自己的興趣，畫圖的時候比較沒有壓力」。

莊陳的畫圖技巧沒有額外進修，全部來自學生時期的美術課，「老師在講什麼，我都很專心聽，學習如何畫出想要呈現的樣子」。

爸爸不只畫水電圖，也喜歡業餘創作，這點深深影響了這個家中排行老三的小兒子。莊陳去年在社群媒體上，貼出一張老爸在圍牆上的風景畫，畫中有山景、有湖面還有一艘帆船。那是莊陳還沒上幼稚園時，距今已經20年了。

莊陳仲敖說，父親多年前因為身體健康的關係，已經不再從事水電工作。母親仍在儲蓄互助社上班，為地方長輩服務。問他爸爸有沒有看過他的畫？莊陳笑說：「我不太敢給爸爸看我的畫，因為爸爸比較傳統，會想說『一個打球的選手怎麼會來畫這個』。」

繪畫代表著父子倆不容易開口的感情傳承，也是莊陳仲敖在異鄉打拚時，訓練和比賽之外重要的個人時光。

美國職棒運動家隊小聯盟投手莊陳仲敖（前）在春訓基地備戰新球季，他連2年獲邀大聯盟層級的春訓比賽，親身觀察大聯盟實力。中央社記者林宏翰亞利桑那攝 115年3月24日 中央通訊社

莊陳仲敖期待今年在3A繼續精進自己，目標站上大聯盟。他這兩年受邀大聯盟春訓，親身體會自己跟大聯盟的距離，他說要上大聯盟有基本門檻，球質要夠犀利、準度一定要夠，各種球路的控球都要更完美到位，希望今年繼續加強自己，有機會上大聯盟。