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中職／緯來納入中職富邦悍將主場轉播 推運動影音平台

中央社／ 台北23日電
富邦悍將新賽季將由緯來電視網取得轉播。富邦悍將臉書
富邦悍將新賽季將由緯來電視網取得轉播。富邦悍將臉書

中華職棒37年賽季將於28日開打，緯來表示，今年有線電視頻道除了中信兄弟味全龍主場賽事外，正式納入富邦悍將，並推出全新數位影音平台，打造跨平台一站式觀賽體驗。

緯來電視網表示，過去幾年，緯來與中職中信兄弟、味全龍建立穩定合作關係，在轉播品質與內容呈現上持續提升，也累積良好收視與球迷口碑。今年富邦悍將加入，不僅象徵轉播版圖擴大，也展現球團對緯來製播能力與平台影響力的肯定。

有線電視仍是核心戰場，緯來將持續聚焦3隊主場賽事，以穩定轉播與專業製作，守住球迷最熟悉的觀賽入口。同時，數位布局全面展開，緯來電視網在新媒體平台補齊更完整球隊內容，形成「不忘電視、數位延伸」的跨平台架構，擴大觀眾觸及。

緯來表示，此次轉播版圖升級，不僅是球團的肯定，更是對球迷的承諾。此次最大焦點，在中信兄弟主場賽事轉播全面轉移，從Twitch中信兄弟官方頻道完整移至緯來運動影音平台。

配合中信兄弟賽事整合，緯來平台同步推出首波內容方案，每月新台幣100元，即可掌握中信兄弟108場賽事，涵蓋全主場及客場對戰統一7-ELEVEn獅、味全龍、富邦悍將與樂天桃猿之賽事內容，同時提供主場贏球勝利訪問與歷年賽事VOD（自2020年球團製播起），從即時賽事到回看內容一次到位。

平台 味全龍 中信兄弟

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