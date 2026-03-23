日職／中田翔預測火腿在洋聯奪冠 點名軟銀徐若熙期待好表現

日本職棒新球季將於27日開打，去年退休的名將中田翔預測太平洋聯盟排名，看好老東家日本火腿隊奪冠，軟銀鷹隊排名第2，特別點名台灣投手徐若熙，期待看到他的表現。

中田翔生涯17年有13年效力火腿，累積309支全壘打、1087分打點，拿過3次洋聯打點王，2021年季中跳槽巨人隊，去年從中日龍隊退休。

日職12隊將在27日全部出賽，去年奪下總冠軍的軟銀將在福岡巨蛋迎戰火腿，兩隊展開3連戰，中田翔預測本季洋聯6隊排名依序是火腿、軟銀、歐力士、樂天、西武、羅德隊，他說：「當然希望效力過的火腿能夠封王，即使拋開這個願望不談，他們確實擁有衝擊冠軍的實力，最大優勢在有原航平加盟。」

有原航平連續兩季投出14勝，都奪下洋聯勝投王，新球季離開待了3年的軟銀，重返火腿簽下4年30億日圓合約，迎接日職生涯第10季，離「百勝俱樂部」只差2勝。

中田翔認為火腿以伊藤大海、達孝太為核心的先發輪值陣容已經很強，有原經驗豐富、戰績出色，加盟後無疑大幅提升戰力，可望投出二位數勝場，成為先發投手群的中流砥柱，打線關鍵人物則是萬波中正、清宮幸太郎。

軟銀去年奪下隊史第23座洋聯冠軍、第12座「日本一」，中田翔表示，火腿、軟銀實力接近，堪稱洋聯兩大強隊，軟銀以柳田悠岐、近藤健介為首，擁有許多經驗豐富的球員，更重要是擁有豐富冠軍經驗，這是一大優勢。

但中田翔認為，有原離隊留下的空缺很大，新球季雖會浮現許多年輕球員，但能否填補王牌投手留下的空缺充滿疑問，「我很期待看到潛力新秀外援徐若熙，以及其他投手的表現。」