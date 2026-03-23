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影／小龍女新制服亮相 天母主場整新 味全龍給球迷新氣象

攝影中心／ 記者陳正興／台北採訪即時報導
小龍女喜原（右起）、林襄、小映、金娜妍下午穿著今年推出全新旗袍造型制服登場，由人氣成員李多慧親自設計，融合東方古典與現代時尚元素，展現全新應援風格。記者陳正興／攝影
小龍女喜原（右起）、林襄、小映、金娜妍下午穿著今年推出全新旗袍造型制服登場，由人氣成員李多慧親自設計，融合東方古典與現代時尚元素，展現全新應援風格。記者陳正興／攝影

中華職棒新球季即將開打，味全龍隊今天舉辦開季記者會，正式揭開新賽季序幕，會中同時首度曝光年度形象影片，並公布Dragon Beauties小龍女全新主視覺，啟動跨國合作計畫，為新球季注入滿滿話題。

小龍女今年推出全新旗袍造型制服，由人氣成員李多慧親自設計，融合東方古典與現代時尚元素，展現全新應援風格。陣容方面，瑄瑄、姵宸、貝拉升格為正式成員，並加入新練習生張愛與佳依，為團隊注入更多新活力。

味全龍今年與韓國職棒LG TWINS建立戰略合作夥伴關係，推動跨國應援交流與表演，為味全龍主場注入國際元素，提升整體娛樂體驗。記者陳正興／攝影
味全龍今年與韓國職棒LG TWINS建立戰略合作夥伴關係，推動跨國應援交流與表演，為味全龍主場注入國際元素，提升整體娛樂體驗。記者陳正興／攝影

味全龍主場天母棒球場，改良後的廁所明亮舒服。記者陳正興／攝影
味全龍主場天母棒球場，改良後的廁所明亮舒服。記者陳正興／攝影

味全龍主場天母棒球場，內野座椅。記者陳正興／攝影
味全龍主場天母棒球場，內野座椅。記者陳正興／攝影

味全龍主場天母棒球場，積極準備中，準備新球季給球迷不同感受。記者陳正興／攝影
味全龍主場天母棒球場，積極準備中，準備新球季給球迷不同感受。記者陳正興／攝影

Dragon Beauties小龍女瑄瑄、姵宸、貝拉升格為正式成員，並加入新練習生張愛與佳依，為團隊注入更多新活力。記者陳正興／攝影
Dragon Beauties小龍女瑄瑄、姵宸、貝拉升格為正式成員，並加入新練習生張愛與佳依，為團隊注入更多新活力。記者陳正興／攝影

味全龍主場天母棒球場，新設置的躺椅讓球迷輕鬆觀賽。記者陳正興／攝影
味全龍主場天母棒球場，新設置的躺椅讓球迷輕鬆觀賽。記者陳正興／攝影

味全龍主場天母棒球場，改良後的廁所明亮舒服。記者陳正興／攝影
味全龍主場天母棒球場，改良後的廁所明亮舒服。記者陳正興／攝影

李多慧 味全龍 記者會

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