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影／小龍女新制服亮相 天母主場整新 味全龍給球迷新氣象
中華職棒新球季即將開打，味全龍隊今天舉辦開季記者會，正式揭開新賽季序幕，會中同時首度曝光年度形象影片，並公布Dragon Beauties小龍女全新主視覺，啟動跨國合作計畫，為新球季注入滿滿話題。
小龍女今年推出全新旗袍造型制服，由人氣成員李多慧親自設計，融合東方古典與現代時尚元素，展現全新應援風格。陣容方面，瑄瑄、姵宸、貝拉升格為正式成員，並加入新練習生張愛與佳依，為團隊注入更多新活力。
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