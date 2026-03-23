影／小龍女新制服亮相 天母主場整新 味全龍給球迷新氣象

味全龍隊4月5日主場開幕戰，邀請費爾柴德（Stuart Fairchild）太太漢娜（Hanna Fairchild）擔任開球嘉賓，並將與小龍女同台，體驗台式應援文化，領隊丁仲緯談背後合作機緣，透露其實是先找「費仔」，但因要比賽而無法成行，「也很感謝費嫂可以答應來這個行程，希望當天有個好的氛圍，體驗台灣應援文化。」

2026-03-23 15:29