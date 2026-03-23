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中職／味全龍不排除未來仍可能有新竹主場賽事 也洽談其他合作方式

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
味全龍隊領隊丁仲緯。記者陳正興／攝影
味全龍隊領隊丁仲緯。記者陳正興／攝影

新竹棒球場2022年「開箱」成為災難，球場停擺至今，日前新竹市政府與龍來公司合意解約，領隊丁仲緯表示，並不排除未來仍可能是主場賽事的安排場地之一，也會與新竹市政府持續洽談當地棒球的合作計畫。

龍隊回歸中職時，原本安排以天母、新竹為雙主場，然而新竹棒球場2022年7月回歸中職版圖，只打了兩場比賽，就因場地安全問題連環爆，取消後續賽事，球場恢復使用遙遙無期。

新竹市政府近期已與龍來公司終止新竹棒球場營運關係，丁仲緯表示，「還是持續與新竹當地基層棒球的合作，我們有在討論未來三年有些當地基層棒球球員培養、觀賽的體驗，目前都在討論中，如果有比較確認的內容，會再和竹市府一起公布。」

至於未來是否還有可能在新竹棒球場安排比賽，他表示，「還是會當成我們一個場域，不排除未來當成主場賽事的安排場地之一。」

棒球 新竹 中職

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