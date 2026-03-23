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謝國城少棒／黃于安開轟又好投 台東紅葉勝

中央社／ 台北23日電
115年謝國城盃少棒賽台東紅葉23日與南投新街交手，台東紅葉黃于安（圖）除了開轟還中繼登板解危，助隊以5比4拿勝。中央社 中央通訊社
115年謝國城盃少棒賽台東紅葉23日與南投新街交手，台東紅葉黃于安（圖）除了開轟還中繼登板解危，助隊以5比4拿勝。中央社 中央通訊社

謝國城盃少棒賽台東紅葉3轟，「帥哥」黃于安開轟、中繼登板解危，助隊以5比4擊敗南投新街；黃于安投打都有表現，他欣賞林安可的能力並說：「林安可長得像外國人跟我一樣。」

115年謝國城盃少棒賽台東紅葉今天與南投新街交手，台東紅葉林荿穠、黃于安、林劭都開轟，台東紅葉一路領先，4局南投新街一度攻佔滿壘，台東紅葉換上黃于安接替登板，穩守不失分、替球隊守住勝利。

黃于安敲出國小階段第6轟，中繼登板投0.2局失1分，化解滿壘危機很關鍵；總教練方穎豐透露，黃于安受生長痛所苦，兩年內抽高近30公分，造成身體容易有傷痛，教練團一直陪伴、鼓勵，讓防護團隊協助他，黃于安打擊若能咬中球心、加速度很好，投球時球速、球質都不錯。

黃于安的哥哥曾是田徑選手，姊姊練擊劍，爸媽對於小孩多元發展採開放態度，黃于安一開始打樂樂棒球，因為身材優勢被看到，開始加入正規棒球訓練。

黃于安自曝小學四年級時是「胖胖組」，透過體能訓練，加上身高抽高瘦下來，目前身高約171公分，開始打球時是打者，升上六年級開始練投，現在比較喜歡擔任投手，自認球速快、變化球犀利，場上投球有霸氣。

黃于安一開始是中職中信兄弟球迷，後來因為林安可支持統一7-ELEVEn獅隊，笑說：「林安可是重砲，能力很好，長得很像外國人、跟我一樣。」黃于安的祖先有荷蘭血統，同時也有阿美、排灣、魯凱族血統。

台東紅葉預賽2連勝，接下來將於台北市福林國小交手，方穎豐表示，南投新街爆發力好，北市福林屬於會玩球的類型，打擊技巧、投手、守備都有水準，要想辦法在比賽前半段就取得分數。

台東 中信兄弟 林安可

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