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中職／李多慧設計全新制服首度曝光 與LG TWINS聯名主題日5月登大巨蛋

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
味全龍今年與韓國職棒LG TWINS建立戰略合作夥伴關係，推動跨國應援交流與表演，為味全龍主場注入國際元素，提升整體娛樂體驗。。記者陳正興／攝影
味全龍今年與韓國職棒LG TWINS建立戰略合作夥伴關係，推動跨國應援交流與表演，為味全龍主場注入國際元素，提升整體娛樂體驗。。記者陳正興／攝影

中華職棒新球季即將開打，味全龍隊今天舉辦開季記者會，正式揭開新賽季序幕，會中同時首度曝光年度形象影片，並公布Dragon Beauties小龍女全新主視覺，啟動跨國合作計畫，為新球季注入滿滿話題。

小龍女今年推出全新旗袍造型制服，由人氣成員李多慧親自設計，融合東方古典與現代時尚元素，展現全新應援風格。陣容方面，瑄瑄、姵宸、貝拉升格為正式成員，並加入新練習生張愛與佳依，為團隊注入更多新活力。

李多慧雖未出席記者會，透過影片說明新制服創作靈感，她說紅色旗袍很多，但黑色的比較少見，因此自己在設計時一度很煩惱，她也當場滑起手機展示存在手機裡的6款設計。

味全龍今年與韓國職棒LG TWINS建立戰略合作夥伴關係，三位LG TWINS啦啦隊成員，分別為車榮玹、Rona及陳秀華也於記者會現身，分享雙方交流計畫。雙方今年度將進行應援曲交換授權，展開實質合作。未來亦將持續推動跨國應援交流與表演，為味全龍主場注入國際元素，提升整體娛樂體驗。

車榮玹向球迷預告，今年雙方交流會比去年更多，包括啦啦隊交流與應援曲交換，5月26、27日在台北大巨蛋舉辦味全龍、LG雙子應援交流主題日，合作內容會比去年更升級、更精彩。

開季記者會中首播味全龍2026年度形象影片，球員化身為台北這座城市的一份子，宣告主場不侷限於球場，而是整座城市的縮影。味全龍將持續推動「台北市應援店計畫」，2026年持續擴大招募中。無論餐飲、零售或服務業的實體店面，只要對棒球有熱忱，皆可加入應援店行列。入選店家除可獲得專屬應援物資外，也有機會迎接球員與啦啦隊到店互動，讓棒球文化深入城市生活。

味全龍表示，新球季不僅在場上全力以赴，場外也透過啦啦隊升級、國際合作與城市經營，持續打造更具魅力的主場娛樂體驗，邀請球迷一同參與2026賽季的精彩時刻。

味全龍今年與韓國職棒LG TWINS建立戰略合作夥伴關係，三位LG TWINS啦啦隊成員，分別為車榮玹（中）、Rona（右）及陳秀華（左）也於記者會現身。記者陳正興／攝影
味全龍今年與韓國職棒LG TWINS建立戰略合作夥伴關係，三位LG TWINS啦啦隊成員，分別為車榮玹（中）、Rona（右）及陳秀華（左）也於記者會現身。記者陳正興／攝影

小龍女今年推出全新旗袍造型制服，由人氣成員李多慧親自設計，融合東方古典與現代時尚元素，展現全新應援風格。記者陳正興／攝影
小龍女今年推出全新旗袍造型制服，由人氣成員李多慧親自設計，融合東方古典與現代時尚元素，展現全新應援風格。記者陳正興／攝影

Dragon Beauties小龍女瑄瑄、姵宸、貝拉升格為正式成員，並加入新練習生張愛與佳依，為團隊注入更多新活力。記者陳正興／攝影
Dragon Beauties小龍女瑄瑄、姵宸、貝拉升格為正式成員，並加入新練習生張愛與佳依，為團隊注入更多新活力。記者陳正興／攝影

小龍女今年推出全新旗袍造型制服，由人氣成員李多慧親自設計，融合東方古典與現代時尚元素，展現全新應援風格。記者陳正興／攝影
小龍女今年推出全新旗袍造型制服，由人氣成員李多慧親自設計，融合東方古典與現代時尚元素，展現全新應援風格。記者陳正興／攝影

啦啦隊 記者會 中華職棒

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