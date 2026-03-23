中職／天母棒球場優化全系列看這裡！小龍女練習生進駐3樓小舞台

中華職棒新球季即將揭開序幕，味全龍隊今天在天母棒球場舉辦開季記者會，正式宣告新球季到來，球團公布天母棒球場多項場館升級工程與全新觀賽席位，期盼以更優質的環境與服務，邀請球迷一同進場感受嶄新的主場體驗。

為持續提升場館品質，台北市政府體育局於休賽季期間針對天母棒球場進行多項優化工程，包括C區座椅更新、球場高桿燈照明升級、觀眾席看台地坪重新油漆，以及記者室天花板更新等，全面提升場館硬體設施，讓球員與球迷都能在更安全舒適的環境中享受比賽。

味全龍球團也自行投資設施優化，進一步提升球迷觀賽體驗。包括球場二樓廁所全面重新裝修、新增免治馬桶設備，並與知名日用品牌合作引進高級香氛洗手乳，期望大幅提升球迷使用舒適度；同時為球員打造更完善的恢復環境，擴大水療池設施，提供球員更專業的賽後恢復空間。

在應援與觀賽動線方面也進行多項優化調整。除了球場二樓原有的應援舞台向外延伸，讓更多球迷能夠近距離融入應援氛圍並欣賞女孩精彩表演外；更同時於三樓看台D區設置全新小舞台，將由小龍女練習生與吉祥物在此帶來有別於主舞台的應援表演，讓整體主場氣氛更加立體與熱鬧。

為滿足球迷不同觀賽需求，本季天母棒球場也推出全新特色席位，包括「露台躺椅席」與「露台餐桌席」。露台躺椅席每組可供8~12人入座觀賽，並可同時享有舒適躺椅與餐桌椅的多元配置，邀請球迷盡情沉浸在渡假般氛圍中，體驗國內球場中獨特的觀賽樂趣；而露台餐桌席每組可供6人觀賽，同樣包含餐桌椅提供便利舒適的用餐與觀賽空間；新增的特色席位結合天母球場原有之燒烤席、星空席、家庭席、雙人席等設施，將龍隊大本營打造為最舒適愜意的棒球樂園。

除了場館設施與觀賽體驗升級外，味全龍今年也在天母棒球場全新設立以吉祥物為主題的「DRAGONS CAFE mini」，為球迷打造好吃又好玩的的球場美食多元空間。無論是在比賽進場前來份小點心補充體力，或是帶著小朋友來店與可愛的吉祥物互動，都歡迎大小朋友隨時享受輕鬆愉快的餐飲體驗，此外店內還有小龍女人氣成員權喜原設計的獨特週邊商品歡迎來挖寶。DRAGONS CAFE mini將於3月28日、29日進行試營運，4月3日正式開幕，營業時間為無比賽日09:00至17:00、比賽日09:00至比賽8局下結束，每週二為公休日（賽季期間公休日將另行公告）。

味全龍表示，球團持續以打造「最具魅力的主場體驗」為目標，從場館升級到觀賽服務全面進化，誠摯邀請所有球迷於新賽季重返天母棒球場，共同見證味全龍嶄新篇章。

天母棒球場廁所全面更新，新增免治馬桶設備，並與知名日用品牌合作引進高級香氛洗手乳，期望大幅提升球迷使用舒適度。記者陳正興／攝影

天母棒球場也推出全新特色席位，包括「露台躺椅席」與「露台餐桌席」。記者陳正興／攝影

天母棒球場進行優化作業，C區座椅更新。記者陳正興／攝影

天母棒球場廁所全面更新，新增免治馬桶設備，並與知名日用品牌合作引進高級香氛洗手乳，期望大幅提升球迷使用舒適度。記者陳正興／攝影