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中職／龍隊領隊透露費嫂開球機緣 原本是找費仔問合作可能性

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
費爾柴德妻子漢娜要為味全龍開球。 漢娜 IG
費爾柴德妻子漢娜要為味全龍開球。 漢娜 IG

味全龍隊4月5日主場開幕戰，邀請費爾柴德（Stuart Fairchild）太太漢娜（Hanna Fairchild）擔任開球嘉賓，並將與小龍女同台，體驗台式應援文化，領隊丁仲緯談背後合作機緣，透露其實是先找「費仔」，但因要比賽而無法成行，「也很感謝費嫂可以答應來這個行程，希望當天有個好的氛圍，體驗台灣應援文化。」

費嫂當天將穿上龍隊戰袍擔任開球嘉賓，也將親自參與台式應援文化，於比賽開始後登上天母棒球場應援舞台，與啦啦隊Dragon Beauties小龍女同台應援；除此之外，比賽期間她也將現身轉播室，與主播、球評進行即時互動，分享她對台灣棒球的初體驗，以及與費仔的場邊趣事。

「其實是先找費仔。」丁仲緯後續補充表示，一開始洽談時，並沒有設定時間點，而是詢問有沒有合作機會，對方回應休賽季後可能可以，而費嫂現在就可以，雙方滿快就談成，她在經典賽期間是很大的亮點，如果可以把經典賽為中華隊加油的氣氛帶到天母，也是一個滿好的選擇，「希望當天有個好的氛圍，體驗台灣應援文化。」

費爾柴德以小聯盟合約附帶大聯盟春訓邀約加盟守護者隊，正在力拚開季名單關頭，3月27日就是守護者賽季首戰。

台美混血好手費爾柴德（Stuart Fairchild）全力爭取守護者隊開季名單。（中央社） 中央通訊社
台美混血好手費爾柴德（Stuart Fairchild）全力爭取守護者隊開季名單。（中央社） 中央通訊社

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