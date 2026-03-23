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中職／味全龍與緯來再簽3年 攜手合作至2028年
味全龍隊今天舉辦開季記者會，公布新球季新看點，其中電視轉播確定與緯來電視網再續前緣，雙方簽下3年合約，將攜手至2028年。
龍隊與緯來的前一份轉播合約在去年球季結束後到期，球團今天舉辦開季記者會，同時進行與緯來電視網的簽約儀式，宣布雙方完成續約3年。
記者會上公布新球季年度形象影片，啦啦隊小龍女也由權喜原、金娜妍、林襄、小映為代表，在記者會上穿上由李多慧設計、以旗袍為靈感的新戰袍，展示全新年度主題曲舞蹈。
李多慧透過影片說明創作靈感，她說紅色旗袍很多，但黑色的比較少見，因此自己在設計時一度很煩惱，她也當場滑起手機展示存在手機裡的6款設計。
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