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中職／天母棒球場挑戰最頂廁所！全面翻新配置免治廁所成亮點

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
天母棒球場一、二樓廁所全面更新，皆換上免治馬桶。記者陳宛晶／攝影
天母棒球場一、二樓廁所全面更新，皆換上免治馬桶。記者陳宛晶／攝影

中華職棒新賽季開賽在即，味全龍隊今天舉辦開季記者會，天母棒球場季外優化，今天正式對媒體「開箱」，球迷最關心的廁所全面更新，添置免治馬桶，挑戰全台棒球場最頂廁所地位。

味全龍球團與台北市政府體育局合作，投入資源，在季外進行天母棒球場多項優化工程，範圍包括C區觀眾席更換為有椅背的座椅、觀眾席地坪更新、球場照明設備升級、二樓廁所升級，以及媒體工作天花板整修。

此次最大的更新亮點出現在與球迷直接最相關的廁所，包括球團工作空間的一樓，以及觀眾席二樓廁所皆進行全面更新，配置免治馬桶，女廁視覺使用龍隊標誌的紅色，男廁入口以藍色磚面，讓球迷可以一眼辨別，其餘仍維持紅色牆面。

天母棒球場一、二樓廁所全面更新，皆換上免治馬桶，女廁也特別規畫有梳妝台。記者陳宛晶／攝影
天母棒球場一、二樓廁所全面更新，皆換上免治馬桶，女廁也特別規畫有梳妝台。記者陳宛晶／攝影

天母棒球場一、二樓廁所全面更新，皆換上免治馬桶。記者陳宛晶／攝影
天母棒球場一、二樓廁所全面更新，皆換上免治馬桶。記者陳宛晶／攝影

記者會 中華職棒 免治馬桶

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