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謝國城盃少棒／福林王約翰開轟預賽2連勝 偶像二刀流大谷翔平

中央社／ 台北23日電
115年謝國城盃少棒賽台北市福林國小23日與宜蘭內城國小交手，北市福林王約翰（圖）開轟，助隊以22比0、4局擊敗宜蘭內城國小，預賽2連勝。中央社 中央通訊社
115年謝國城盃少棒賽台北市福林國小23日與宜蘭內城國小交手，北市福林王約翰（圖）開轟，助隊以22比0、4局擊敗宜蘭內城國小，預賽2連勝。中央社 中央通訊社

謝國城盃少棒賽台北市福林國小今天投打發揮，終場以22比0、4局擊敗宜蘭內城國小； 北市福林王約翰開轟，擔任投手中繼無失分拿下勝投，總教練章子健看好再成長。

115年謝國城盃少棒賽台北市福林國小今天與宜蘭內城國小交手，福林1局上先馳得點，2局上攻勢串聯，單局敲出8支安打，包括王約翰的2分砲，單局攻下7分，3局再拿1分，4局上一口氣攻下13分、順利搶勝。

王約翰今天首打席就開轟，另有選到2次四壞保送，貢獻2分打點，登板中繼投1.2局投出4次三振、無失分，拿下勝投。

北市福林總教練章子健表示，王約翰有不錯的身材優勢，打擊方面有力量，如果有咬到球心，具備開轟能力，打擊有破壞力，但擊球率需要加強，偶有佳作、能有適時一擊，擔任投手有身材條件，球速不錯，看好各方面再提升，國中可以更成長。

王約翰敲出國小階段第2轟，從國小四年級時開始打社區棒球，五年級時加入球隊訓練，比起打擊，更喜歡擔任投手，喜歡站在投手丘上的感覺，偶像是投打二刀好手大谷翔平。

北市福林拿下2連勝，下一戰對手是台東紅葉與南投新街比賽的勝隊，章子健表示，不管對手是誰都不好打、預期將會是硬仗。

北市

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