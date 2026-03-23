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成棒／春季聯賽30支球隊開打 觀察亞運棒球40人培訓名單
115年全國成棒甲組春季聯賽今天開打，本次共30支球隊參賽，台電去年奪冠、今年挑戰連霸；春季聯賽結束後預計將選出名古屋亞運棒球項目40人培訓名單，並安排藍白對抗賽。
全國成棒甲組春季聯賽此次社會隊少了綺麗珊瑚、總計10隊，大學隊維持20隊，共30隊參賽，比賽今天開打，社會隊分在A組，大學隊分兩組進行預賽，分組前5名晉級，各組第6名球隊打外卡賽，爭取最後一席16強門票，冠軍預計5月10日出爐。
本次申請重返業餘球員亮點，包括曾效力日職樂天金鷲隊的野手永田颯太郎加列特博生技，永田颯太郎先前就已經透露有意投入中職選秀、也成為話題。
另外曾效力台鋼雄鷹隊的日籍投手小野寺賢人加入台中台壽霸龍隊，投手李承風、野手林子宸也加盟列特博生技，捕手蘇煒智、野手邱辰加入新北凱撒，投手郭俞延加盟屏東紅尾隊，投手渡邊明貴加盟全越運動。
名古屋亞運棒球項目總教練為台壽霸龍隊總教練湯登凱，春季聯賽打完之後，預計將選出亞運40人培訓名單，並安排藍白對抗賽觀察球員狀況，接著將安排參加荷蘭哈連盃、捷克「布拉格棒球週」賽事，接著7月中美國NCAA明星隊將來台，首屆菁英對抗賽將在台舉行。
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