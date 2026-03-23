成棒／春季聯賽30支球隊開打 觀察亞運棒球40人培訓名單

「我有信心160！」火腿隊旅日投手古林睿煬在經典賽後對恩師「大餅」林岳平的宣言，今天馬上兌現，在日職熱身賽後援登板，以160公里的火球刷新個人最快球速，人在台南帶兵的林岳平也馬上得知消息，賽後滿面笑容地說「我知道（這球速）會出現。」

2026-03-22 16:50