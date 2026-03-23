中職／兄弟公布年度口號「奪還」 蕭煌奇開幕戰擔任表演嘉賓

中信兄弟隊將於29日在台中洲際棒球場進行開幕戰，對決富邦悍將隊，正式公布年度口號「奪還」，象徵全隊將以強勢姿態全力拚戰，誓言奪回榮耀，無論場上拚勁或場下應援氛圍，皆圍繞「奪還」精神全面展開，凝聚球隊與球迷共同信念。

今年球團也在音樂面帶來重量級驚喜，年度主題歌曲特別邀請金曲歌王蕭煌奇跨界操刀製作，親自作曲並領銜主唱，以其極具感染力的嗓音，詮釋兄弟精神與拚戰到底的信念，歌曲融合熱血與感動元素，預計將成為球迷應援時最具代表性的旋律。

蕭煌奇將於開幕戰擔任表演嘉賓，開幕儀式首度現場演唱年度主題歌曲，為兄弟新賽季揭開最震撼的序幕；開幕戰當天下午兩點開放球迷進場，4點開始舉行賽前開幕儀式，5點正式展開兄弟、悍將之戰。