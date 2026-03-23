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謝國城盃少棒／林諾凡投打俱佳 教頭盛讚花蓮指標球員

中央社／ 台北23日電
花蓮中原林諾凡（紅衣）投打有表現。圖中央社提供
花蓮中原林諾凡（紅衣）投打有表現。圖中央社提供

謝國城盃少棒賽敗部賽事花蓮中原林諾凡投打有表現，單場2支二壘打，後援登板4局穩守，助隊以5比2擊敗新北興穀國小；總教練楊振國點名林諾凡是花蓮少棒指標性球員。

115年謝國城盃少棒賽花蓮中原今天敗部與新北興穀國小交手，花蓮中原一度3分領先，3局下新北興穀一度將比分追到1分差，花蓮中原換上林諾凡接替登板，適時止血，替球隊守住領先局面。

林諾凡後援投4局飆出6次三振、無失分，助隊搶勝、拿下勝投，打擊方面也有2支二壘打，貢獻2分打點，是球隊搶勝功臣。

花蓮中原總教練楊振國表示，林諾凡場上每個位置幾乎都能勝任，臂力好、擔任捕手擋球能力好，看好往捕手發展，內野主要守游擊、三壘，也是設定在危機時可以登板的投手戰力，算是今年花蓮少棒指標性球員。

楊振國看好林諾凡潛力，但觀察到先前林諾凡出力多使用蠻力，這段時間也透過藥球訓練，增加身體的爆發力，慢慢看到成效，此次比賽開打前手指受傷，但展現拚勁、爭取想要出賽。

林諾凡自評今天投球狀況不好，很多球控不進好球帶，也有稍微降速求控球，打擊方面則自評表現還可以。

林諾凡透露在世界棒球經典賽（WBC）很關注多明尼加的比賽，偶像為塔提斯（Fernando Tatis Jr.），表示一直都很欣賞塔提斯，打擊、守備各方面都很強。

塔提斯 花蓮

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