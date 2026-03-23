中職／人氣女孩嘎琳回歸猿隊 擔任宣傳大使不回舞台應援

樂天桃猿隊今天宣布，人氣女孩嘎琳（Galin）將以全新身分回歸，球團展現高度誠意鼓勵她回鍋擔任「樂天桃猿宣傳大使」，不僅是對她的肯定，也代表對「10號隊友」聲音的最大重視。

猿隊指出，球團與嘎琳長時間深入溝通與討論，針對未來角色定位、推廣方向，以及如何與球迷與城市建立更深層連結進行交流，最終共同找到最適合的合作模式，因此誕生「樂天桃猿宣傳大使」這個全新的角色定位；雖然嘎琳不會回到舞台上應援，仍會以不同形式與球迷見面。

嘎琳一直以來以清新自然的形象與親和力深受球迷喜愛，在球場內外累積相當高的人氣與影響力，球團認為以宣傳大使的角色轉換，不僅能延續她的高人氣與影響力，也能透過不同形式為猿隊帶來更多可能性。

嘎琳表示，非常非常感謝樂天球團和10號隊友這陣子持續不斷的鼓勵與打氣，讓她最後鼓起勇氣接下大使的新身分，對她而言格外有意義。

身為土生土長的桃園人，未來嘎琳將以猿隊宣傳大使深入桃園各地基層，透過校園交流、社區互動、農業推廣以及公益活動等多元形式與大家見面。