謝國城盃少棒／莊丞禾、林諾凡聯手捍衛 花蓮中原保晉級生機

謝國城盃少棒賽敗部賽事花蓮中原國小今天與新北興穀國小交手，花蓮中原投手莊丞禾先發投2局、林諾凡後援登板守成，終場以5比2搶勝保住晉級生機。

115年謝國城盃少棒賽採雙敗淘汰賽事，花蓮中原昨天首戰不敵台東紅葉、落入敗部，今天與新北興穀國小交手沒有退路。

花蓮中原1局上靠著保送、安打、失誤先拿下2分，3局上林諾凡二壘打送回第3分，3局下新北興穀靠著失誤、接連安打追回2分，花蓮中原換上投手林諾凡登板後援止血、守住領先優勢。

花蓮中原5局上再有攻勢，靠著保送、安打、林諾凡二壘打、加上對方守備失誤，單局再添2分保險分、搶勝保住生機。

花蓮中原先發投手莊丞禾先發投2局失掉2分（1分責失分），林諾凡後援投4局，飆出6次三振、無失分，拿下勝投。

花蓮中原總教練楊振國表示，比賽開打前沒有跟球員說是雙敗淘汰賽制，不想要給球員太大壓力，少棒還是養成階段，昨天賽後才有提醒球員，持續調整打擊、守備，把每場比賽當最後一場比賽打。

楊振國提到，先發投手莊丞禾也是球隊的主力投手，有能投長局數的能力，表現穩定，球有點跑伸卡的軌跡，容易形成滾地球，但因為在縣內時主要都在準備聯賽，投球距離與謝國城盃賽制的不同， 所以球員還在適應。