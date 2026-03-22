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奧爾良羽賽／黑馬旅程告終 寶島女雙不敵日將駒亞

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
我國女雙楊筑云／林芷均決賽落敗，錯過合作首冠。 勝利羽球IG
我國女雙楊筑云／林芷均決賽落敗，錯過合作首冠。 勝利羽球IG

臨時組軍的我國女雙楊筑云／林芷均，在BWF超級300的法國奧爾良羽球大師賽扮演大黑馬，以世界排名200外一路打進決賽，今天和日本組合中出堇／高橋美優對決，首局錯過局點機會，最終3局大戰中落敗，錯過合作首冠。

楊筑云是去年萊茵魯爾世大運混雙金牌得主，原本女雙搭檔養傷中，才和原搭檔退役的林芷均攜手，兩人晉級路連退3組種子，驚奇打進女雙決賽。

今天面對沒有世界排名的日本對手，首局兩組選手分數緊咬，寶島組合先取得19：17領先，雖被日本組合追平，不過先拿到第20分，但局末點沒能把握，遭對手連拿3分，反以22：20先下一城。

第二局寶島女雙在5：4時打出連拿9分的瘋狂攻勢，拉開差距下以21：12扳平局數。

決勝局台灣組合在4：5落後下連拿4分逆轉，換場時握有11：9領先，但恢復比賽後被日本組合連拿4分逆轉，雖瓦解對手1個冠軍點，但無緣再進一步，以18：21錯過金盃。

法國 日本

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