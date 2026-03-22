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日職／古林睿煬開季後援 新庄剛志：回歸先發前先學習

中央社／ 台北22日電
古林睿煬投出160公里時速的球，新庄剛志(圖)教頭叫好。截圖自畫面
古林睿煬投出160公里時速的球，新庄剛志(圖)教頭叫好。截圖自畫面

旅日台灣投手古林睿煬今天投出160公里球速，刷新個人紀錄，然而近2場都擔任後援，火腿隊總教練新庄剛志透露開季會先讓古林睿煬在牛棚累積經驗，作為回歸先發投手之前的學習。

效力日本職棒北海道火腿鬥士隊的古林睿煬，今天在熱身賽第9局登板，後援1局無失分，在面對增田珠時投出最快160公里的球速，大幅刷新個人原本的157公里紀錄。

新庄剛志看到這個數字時鼓掌叫好，賽後接受日本媒體「道新體育」訪問時表示：「清水優心（捕手）也說快得驚人。」新庄解釋，古林在投球時會刻意放慢半拍，加上這樣的球速，會讓打者很難應付，「不過那顆160公里的球竟然沒有讓打者揮空，這點我稍微在意。」

古林睿煬去年擔任先發投手，但熱身賽2次登板都僅投1局，新庄剛志透露，去年牛棚要角齋藤友貴哉目前不在陣中，因此有可能安排古林在第7局開始的後段局數登板，開季前半段需要贏球，古林是不可或缺的戰力。

新庄剛志也解釋，去年古林睿煬先發有時會出現體力問題，觀察到累積疲勞後，投球機制可能造成側腹的負擔，「既然如此，不如讓他在1局內發揮火球的優勢。」也希望古林睿煬藉此累積經驗，「當然，最終他還是先發投手。在回歸先發前，這算是學習。」

後援 日本職棒 新庄剛志

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