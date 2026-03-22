快訊

HBL／破北一3連霸美夢 陽明終結4強魔咒奪隊史首冠

高以翔前女友懷孕了！嫁神秘老公1年辣曬比基尼秀孕肚

宣判倒數！貪汙罪若定讞總統夢恐碎 柯文哲：司法信任才是大問題

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／威戈神先發5局1責失 悍將熱身賽拉出5連勝

聯合報／ 記者葉姵妤／台南即時報導
范國宸在官辦熱身賽為富邦悍將打下追平分。 富邦悍將提供
范國宸在官辦熱身賽為富邦悍將打下追平分。 富邦悍將提供

富邦悍將隊今天在官辦熱身賽於台南亞太棒球場對上統一獅隊，新洋投威戈神第二場出賽，繳出5局失2分（1分責失）的表現，加上打線全場11支安打有效串連，終場以5：3勝出，熱身賽拉出5連勝續坐首位。

威戈神前一場出賽在15日同樣對上統一獅，投4局用35球，被揮出3支安打，有1次三振，沒有失分。今天熱身賽第二場出賽，主投5局用79球，被敲出5支安打，送出4次三振，有1次保送，失2分僅1分是自責分，拿下勝投。

威戈神雖在3局下先失分，但悍將打線在4局上攻破獅隊先發投手獅帝芬，池恩齊內野安打，靠隊友推進上三壘後，洋砲邦力多選到四壞球保送上壘，范國宸擊出右外野飛球，球卡在外野全壘打牆上形成場地規則二壘打，先將比數扳平，王念好的安打送回2分，悍將單局進帳3分。

6局上葉子霆、邦力多連續安打，范國宸高飛犧牲打再送回1分。下半局獅隊何恆佑、潘傑楷、李丞齡連3棒安打追回1分。7局上蔡佳諺率先上場就揮出三壘打，捕手林岱安補上安打多添分數，悍將隊也帶著2分領先至終場。

此戰悍將打線合計敲11安、跑出5次盜壘成功，隊長范國宸3支2、2打點表現最佳。洋砲邦力多目前熱身賽出賽7場，合計16打數敲出6支安打，包括兩支二壘打，吞下2K，打擊率3成75，是否會被帶進開季名單中，悍將總教練後藤光尊還沒鬆口。

最有機會扛獅隊開季首戰的洋投獅帝芬，今天投5局被揮出4支安打，有1次保送和4次三振，失3分承擔敗投。對於他的狀況，獅隊總教練林岳平說：「表現都還好，但在看守跑者這方面要再稍微研究一下，他的投球動作確實比較大，對方盜壘要成功的機率會比較高。」

何恆佑 王念好

延伸閱讀

謝國城盃少棒／簡書曜先發勝投 北市福林搶首勝

中職／統一獅開季先發輪值 3洋投+郭俊麟、張宥謙

MLB／費爾柴德扛第4棒敲1安 李政厚揮春訓首轟

MLB／鄧愷威中繼1局投出3上3下 收下熱身賽首勝

相關新聞

日職／徐若熙搶進軟銀開季先發輪值！古巴王牌尚未歸隊「聯絡不上」

日職軟銀鷹隊開季先發輪值出爐，25歲台灣強投徐若熙在旅日的第一個球季，如願達成自己設下的第一個目標，確定在開季就搶下開季輪值一席。

日職／古林睿煬飆速160公里刷新生涯最快！熱身賽後援1局無失分

日職火腿隊今天在春訓熱身賽於主場北海道Es Con Field對上養樂多隊，古林睿煬在9局上登板，中繼1局無失分，最快球速飆到160公里，大大刷新個人生涯最快球速。

中職／全力在台應援！李珠珢感性告別LG雙子 富邦「韓援五本柱」強勢合體引爆話題

中華職棒2026年球季即將於3月28日點燃戰火，各隊備戰進入最後階段，其中富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」的陣容調整毫無疑問成為球迷關注焦點。隨著韓國職棒LG雙子公布新一季啦啦隊名單，未見李珠珢身影，也讓她的動向正式塵埃落定，新球季將全面轉戰台灣舞台。

日職／向餅總烙話「我有信心160！」 古林睿煬熱身賽第二戰就兌現

「我有信心160！」火腿隊旅日投手古林睿煬在經典賽後對恩師「大餅」林岳平的宣言，今天馬上兌現，在日職熱身賽後援登板，以160公里的火球刷新個人最快球速，人在台南帶兵的林岳平也馬上得知消息，賽後滿面笑容地說「我知道（這球速）會出現。」

中職／威戈神先發5局1責失 悍將熱身賽拉出5連勝

富邦悍將隊今天在官辦熱身賽於台南亞太棒球場對上統一獅隊，新洋投威戈神第二場出賽，繳出5局失2分（1分責失）的表現，加上打線全場11支安打有效串連，終場以5：3勝出，熱身賽拉出5連勝續坐首位。

日職／下一個能飆到160公里的台灣投手 林岳平點名張峻瑋

25歲旅日投手古林睿煬，今天在日職熱身賽後援飆速160公里，刷新個人生涯最快球速，同時也成為首位中職出身投到160公里的投手，但栽培出古林睿煬的中職統一獅隊總教練林岳平直言，中職要出現下一個投到160公里的投手，「要很長一段時間」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。