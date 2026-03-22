中職／威戈神先發5局1責失 悍將熱身賽拉出5連勝

富邦悍將隊今天在官辦熱身賽於台南亞太棒球場對上統一獅隊，新洋投威戈神第二場出賽，繳出5局失2分（1分責失）的表現，加上打線全場11支安打有效串連，終場以5：3勝出，熱身賽拉出5連勝續坐首位。

威戈神前一場出賽在15日同樣對上統一獅，投4局用35球，被揮出3支安打，有1次三振，沒有失分。今天熱身賽第二場出賽，主投5局用79球，被敲出5支安打，送出4次三振，有1次保送，失2分僅1分是自責分，拿下勝投。

威戈神雖在3局下先失分，但悍將打線在4局上攻破獅隊先發投手獅帝芬，池恩齊內野安打，靠隊友推進上三壘後，洋砲邦力多選到四壞球保送上壘，范國宸擊出右外野飛球，球卡在外野全壘打牆上形成場地規則二壘打，先將比數扳平，王念好的安打送回2分，悍將單局進帳3分。

6局上葉子霆、邦力多連續安打，范國宸高飛犧牲打再送回1分。下半局獅隊何恆佑、潘傑楷、李丞齡連3棒安打追回1分。7局上蔡佳諺率先上場就揮出三壘打，捕手林岱安補上安打多添分數，悍將隊也帶著2分領先至終場。

此戰悍將打線合計敲11安、跑出5次盜壘成功，隊長范國宸3支2、2打點表現最佳。洋砲邦力多目前熱身賽出賽7場，合計16打數敲出6支安打，包括兩支二壘打，吞下2K，打擊率3成75，是否會被帶進開季名單中，悍將總教練後藤光尊還沒鬆口。

最有機會扛獅隊開季首戰的洋投獅帝芬，今天投5局被揮出4支安打，有1次保送和4次三振，失3分承擔敗投。對於他的狀況，獅隊總教練林岳平說：「表現都還好，但在看守跑者這方面要再稍微研究一下，他的投球動作確實比較大，對方盜壘要成功的機率會比較高。」