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日職／下一個能飆到160公里的台灣投手 林岳平點名張峻瑋

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導

25歲旅日投手古林睿煬，今天在日職熱身賽後援飆速160公里，刷新個人生涯最快球速，同時也成為首位中職出身投到160公里的投手，但栽培出古林睿煬的中職統一獅隊總教練林岳平直言，中職要出現下一個投到160公里的投手，「要很長一段時間」。

古林睿煬在高中畢業後雖有旅外機會，但最終選擇加盟統一獅隊，在中職期間持續強化及成長，投出身價，在2024年底透過旅外自由球員制度赴日職發展，加盟火腿隊，走出一條從中職邁向日職的道路，提供高中頂尖好手另一個選擇。

今年將是古林睿煬第二個旅日球季，林岳平透露，為了在競爭激烈的火腿隊爭取機會，古林睿煬在1月中就已經將自己準備好，第一次牛棚就投到155公里，因此看到他今天能在春訓熱身賽球速飆到160公里，並不意外。

根據有記載的資料，過去台灣共有4人球速投到160公里，包括2005年曹錦輝在大聯盟投到100英哩（約161公里）、2012年羅嘉仁旅美時期也達100英哩，目前效力於費城人隊的潘文輝2023年在小聯盟球速也曾達到100.1英哩，目前效力於紅雀隊的林振瑋則是在2023年就讀文化大學時，就在大專棒球聯賽丟到160公里。

古林睿煬今天於日職達到160公里，5人之中，僅古林睿煬是中職產出的投手，對此林岳平表示：「我們再努力，看可不可以再多訓練幾個。」但他也直言，以現階段來說，中職好的投手都已旅外發展，要出現下一個球速達160公里的投手，還需要很長一段時間，不僅要能投得快，還要準，身體素質也要夠好。

但林岳平認為，下一個球速能達160公里的台灣球員，他點名軟銀隊育成台將張峻瑋，他在去年亞錦賽球速就曾飆到158公里，今年首度參與經典賽，預賽對上澳洲一戰登板，最快球速達156公里。

大聯盟 自由球員 張峻瑋

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