國中硬棒聯賽／長安擊敗東體 奪隊史首冠

國中硬式棒球聯賽冠軍戰今天登場，台北市長安國中詹仲嘉先發好投，5局下攻下6分大局、奠定勝基，以9比1擊敗台東體中，抱回隊史首座冠軍。

114學年度國中棒球聯賽（硬式組）冠軍戰由北市長安與台東體中交手，雙方首局都得1分，長安2局下1出局攻佔滿壘，東體決定換投，長安靠著保送擠回分數，蔡士豐補上安打再下一城。

4局下長安賴誠傑、蔡士豐、艾太郎都敲出安打，接著失誤，李雨澤、許嘉翔補上安打，長安單局灌進6分拉開差距，5局打完提前收下勝利。

長安國三投手詹仲嘉投5局失1分，被敲出4安打，投出三振、保送各1次，拿下勝投。長安總教練鄭凱名表示，詹仲嘉國一下學期才從正投改成低肩側投，之前8強賽曾對台中市中山國中先發，專門對戰傳統球隊及花東球隊，東體打擊好，因此用怪投壓制看看，收到效果。

詹仲嘉拿下投手獎，他說，今天冠軍戰先發不會緊張，東體打擊強，但相信隊友守備，感謝捕手許嘉翔及教練幫助自己投球，才能有好表現。詹仲嘉國小打社區棒球出身，國中挑戰體育班，他說，想要挑戰職棒，才會到長安打球。

長安奪下隊史國中硬式棒球聯賽首冠，鄭凱名說，這批球員去年在軟式聯賽拿下冠軍，現在硬式聯賽也封王，賽前台北市長蔣萬安特別錄影片鼓勵球員，感謝市長、台北市政府體育局與教育局，教練團陳思惟、劉祐心、戴子堯、盧冠廷，還有校長、主任到場加油，以及台北市少棒教練訓練出好球員，才能締造佳績。