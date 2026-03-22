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日職／向餅總烙話「我有信心160！」 古林睿煬熱身賽第二戰就兌現

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導

「我有信心160！」火腿隊旅日投手古林睿煬在經典賽後對恩師「大餅」林岳平的宣言，今天馬上兌現，在日職熱身賽後援登板，以160公里的火球刷新個人最快球速，人在台南帶兵的林岳平也馬上得知消息，賽後滿面笑容地說「我知道（這球速）會出現。」

古林睿煬在經典賽結束後回到火腿隊，被球隊通知新球季的角色將轉為後援，他過去在統一獅隊的總教練林岳平也馬上接獲消息，「我有接電他（古林）的電話，他打來了解一下後援怎麼投，還烙了一句話給我，『我有信心160！』」

而在那之後，古林睿煬今天在第二場熱身賽登板，後援一局球速不斷飆升，從158、159、再飆到160公里，還在春訓階段就達到自己先前喊出的目標。火腿比賽的同時，林岳平人在亞太棒球場帶隊進行熱身賽，但比賽一結束馬上就得知媒體要問什麼，「不用嚇到，我知道會出現。」

林岳平指出，一直知道古林睿煬有能力丟到這樣的球速，「先發可以投到158（公里），後援一定會更快。」餅總也透露，其實古林睿煬今年在1月中前往國訓中心參與中華隊集訓時，「報到第一天，到牛棚站一下，投了10球，催一下就155了，才1月就有那樣的球速，你就知道，他1月就準備好了。」

然而從過去的先發角色轉換為後援，林岳平指出，古林睿煬在這個位置上的課題，不是要投到160公里，「這個角色有他的壓力，很多習性、準備都要重新調整。」

中華隊 經典賽 球速

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